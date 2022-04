Olga, unha pegada na neve. Un espazo afundido polo peso daquel que camiña, con ou sen dirección. É unha escolla curiosa para nomear unha revista de poesía en galego, que inda por enriba se edita e publica en Madrid. Un podería pensar que ten que ver coa marca que deixa a lingua, e a súa literatura, naquel que xa non está na comunidade. Ou na historia, en xeral. Mais todo isto son só conxecturas. O que está claro é que algo debe haber na literatura deste país, para que máis alén das súas fronteiras, os fillos da terra sigan precisando crear un espazo nesa comunidade de acollida para expresar o seu arte, o seu sentir.

Porén, esta pegada é máis duradeira que outras, cumpre unha década. De aí o título desta décima entrega, Dez con Dez, valga a redundancia. Trátase do número de decembro de 2021, que se vén chega un pouco tarde, xa reina nos estantes das librerías estradenses, e na dos seus cen subscritores. Cun prólogo de Vicente Araugas, director do proxecto, dáse entrada ás composicións de poetas galegos, e como non? Estradenses. Destes últimos pódense ler os versos compostos por Andrea e Marcela Porto, integrantes de A Banda da Loba, Antía Otero,

Malia todo, o talento estradense non só se reflicte nas verbas que enchen esta revista, tamén o fai a través das imaxes que acompañan aos textos, con achegas de Antía Expósito, Ariadna Silva, ou Asier López Castro, aos que se suman Felipe Souto e Aroa Martínez.

Como di un dos seus fundadores, o poeta Manuel Valcárcel, este é un proxecto “romántico”, que non busca a rentabilidade económica senón a idea de coller entre as mans a páxina física, o papel, e pasala, descubrindo a cada pouco a destreza da linguaxe, sexa esta galega ou fotográfica, da que dispoñen os colaboradores que de xeito totalmente altruísta participan nesta revista coas súas aportacións.

É, sen dúbida, unha iniciativa valente, case narrar a contracorrente, tendo en conta a era dixital na que se está a vivir, e como os soportes electrónicos gañan cada vez máis forza. Porén, estes dez anos de historia parecen querer darlles a razón, pois aínda quedan “romántico”, que de escoller, prefiren o papel á pantalla.

Que non busquen o beneficio monetario non implica que non teñan que manterse a flote. Ao fin e ao cabo, publicar non é de balde. Polo que a subscrición anual é de doce euros, recibindo os números de xullo e de decembro. Mentres que aqueles que prefiran facerse con exemplares puntuais poden mercalos nas librarías, ou contactando coa revista, por 8 euros.

Tamén están dispoñibles en algunhas bibliotecas, como na da Universidade de Santiago de Compostela ou na do concello de Neda.

Como sexa, vale a pena apoiar a proxectos literarios deste tipo, que son pioneiros, e que grazas ao traballo filántropo de algúns, leva a literatura e alingua galega máis alá das fronteiras.