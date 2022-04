A Festa da Empanada de Bandeira e o selo discográfico Xonix Récords presentaron onte na vila da Bandeira a primeira edición do concurso “O Son da Empanada” co obxectivo de apoiar e impulsar a grupos musicais que están a comezar a súa carreira ou que precisan dunha maior visibilidade tras dous anos dunha pandemia que danaron fortemente o sector cultural. As bases do concurso están publicadas nas redes sociais da Festa da Empanada e de Xonix Récords, aínda que poderán tamén solicitarse no seguinte enderezo electrónico osondaempanada@gmail.com.

Poderán participar no concurso bandeirense grupos musicais procedentes de calquera lugar, de dous ou máis compoñentes, e terán dúas categorías para facelo. Trátase da categoría Bandeirock, na que entran os xéneros Rock, Metal, Punk, entreoutros. E tamén na categoría Esmorga Folk, na que se requiren grupos de música folk, non exclusivamente galega, tal e como reflexan as bases do certame silledense.

Os grupos interesados en participar no Son da Empanada deberán presentar a documentación esixida polas bases ata o 31 de maio, e deberán enviar un ou varios temas do grupo ao enderezo de correo electrónico osondaempanada@gmail.com en formato mp3, pero tamén valerán vídeos feitos con móbil, gravacións e semellantes, co propósito de facilitar a participación das distintas formacións.

Fases

Do 1 ao 7 de xuño, terá lugar a primeira fase do concuso, onde un xurado composto por profesionais do sector musical, realizará unha selección entre todas as solicitudes presentadas atendendo a criterios de calidade artística, orixinalidade, interpretación entreoutros. Na primeira fase o xurado seleccionará, de entre todos os traballos presentados, un máximo de cinco grupos por cada categoría e un mínimo de tres. A segunda fase transcorrerá do 8 ao 30 de xuño, momento no que os traballos seleccionados polo xurado profesional serán obxecto dunha votación popular nas redes sociais da Festa da Empanada da Bandeira, determinando os grupos musicais gañadores, que serán un en cada categoría do certame.

O premio en cada categoría constará dunha gravación e produción de tres temas nos estudios profesionais da discográfica Xonix Récords por parte dos profesionais da discográfica trasdezá, e a difusión dos mesmos en máis de cen plataformas dixitais diferentes. Amais, os galardós inclúen actuación en directo nos festivais da Empanada no ano 2022. A actuación do gañador na categoría Bandeirock será o xoves 18 de agosto e a actuación do gañador da categoría Esmorga Folk está prevista para o venres 19 de agosto. As actuacións deberán ter unha duración de entre 30 e 40 minutos “sen contar discursos, presentacións e aplausos”, tal e como figura nas bases do concurso.

Estudios no lugar de Bazar en Abades

Xonix Récords, discográfica promotora do concurso O Son da Empanada ten os seus estudios en pleno rural, concretamente no lugar de Bazar da parroquia trasdezá de Abades e ademais de selo discográfico, funciona tamén como editorial musical, literaria, unha produtora audiovisual e unha axencia de management. Andrés Seoane, presidente da Asociación Amigos da Empanada, agradece “a implicación e compromiso de Xonix Récords coa Festa da Empanada, posibilitando a realización deste tipo de iniciativas que outorgan unha gran visibilidade aos nosos festivais”. Xonix Records nace en decembro do 2011 da man de Lolo Arincón, afamado músico, compositor e productor compostelán, afincado dende fai anos na Bandeira. É o primeiro selo discográfico e editorial musical das terras do Deza. E xurde como unha “aposta polos grupos, solistas, dúos, tríos... de calquera estilo dentro do panorama musical da Galiza, para que teñan un punto de partida dende onde poder levar a bó fin o seus proxectos musicais con resultados totalmente profesionais”, sinalan dende a produtora. O equipo está formado polo citado Arincón (técnico de son, letrista, compositor, músico e produtor), Paco Montoto (compositor, letrista, músico e produtor) e Iago Jorge (baterías, percusións, auxiliar de estudio e ao vivo e produtor).