Cuando lo necesario se convierte en lujo

La población española amanecía ayer con un nuevo dato sobre la economía del país; el INE, Instituto Nacional de Estadística, ratificaba que la inflación anual en el mes de marzo se había incrementado en un 3% con respecto a febrero, llegando así al 9,8%. Todo esto son porcentajes y cifras que los ciudadanos pueden, o no, comprender. Pero lo que sí entienden es la subida desproporcionada en el ticket de la compra cuando van al supermercado a surtirse para la semana.

En A Estrada ya es una de las conversaciones habituales en las calles, o las terrazas de los bares. En el ascensor, al encontrarse con los vecinos, la frase recurrente es: “cómo ha subido todo”. No sólo la luz, como demuestran las amplias colas mañana y tarde ante la oficina de Naturgy, de las que este medio ya se hizo eco. Tampoco la huelga de transportistas por el precio prohibitivo del petróleo, que les generaba más gastos que ganancias al ir a trabajar. Ahora a esto debe sumarse la sorpresa de descubrir que con cuatro productos básicos en tu cesta de la compra, acabas pagando unos 20 euros. En general, los ánimos están bajos, dada la cadena de situaciones preocupantes o circunstancias adversas a las que la población se ha estado enfrentando desde, básicamente, principios del 2020.

Es por ello que vale la pena escuchar las impresiones de los vecinos de A Estrada al conocer este dato publicado por la institución estatal. Sabiendo ya antes de preguntar, que sin duda han notado la subida, las siguientes cuestiones a inquirir tienen que ver con: ¿Qué productos se han encarecido más? ¿Ha cambiado esto las conductas de consumo de los habitantes de esta localidad?... Y en general, las respuestas son uniformes. En lo que más notan el incremento es en productos frescos como el pescado, o en ingredientes básicos como el aceite. Afortunadamente, de momento los patrones a la hora de comprar siguen siendo los mismos, y los vecinos y vecinas estradenses no tienen que limitarse en sus compras, al menos la muestra entrevistada. Pero lo que sí hacen es aprovechar mejor las ofertas, fijarse en qué supermercado está cierto producto aunque sea unos céntimos más baratos, porque al final todo cuenta. Otros intentan estirar lo máximo posible cada producto, cocinando el mismo plato para varios días o reciclando las sobras. Si bien, en general, la gente sigue adelante.

Por supuesto, la alimentación no es lo único que ha subido, como ya se mencionaba antes. A los estradenses también les quita el sueño la subida de la luz y la electricidad, que en muchos casos duplica o triplica la cantidad que acostumbraban pagar. Y, ¿cómo no?, la subida del petróleo, que gracias al descuento de 30 céntimos que aplica el gobierno estatal, parece ser ligeramente más asequible.

Mientras, bares, restaurantes, y demás opciones de ocio también suben sus tasas, pero con la llegada de la Semana Santa, parecer que la vida social del pueblo estradense se resiste a dejar que ese 9,8% de inflación arruine las merecidas vacaciones. Lo que está claro es que se pensará más en el bolsillo a la hora de gastar, de lo que se hacía hace unos años.

"Lo que antes comprabas por 25 euros ahora te va a 40" Irma Quinteiro y Ramona Almón

Las estradenses Irma Quinteiro, a la izquierda, y Ramona Almón, a la derecha, coinciden en que la subida se nota en todo, pero que en lo que más es en la compra. Quinteiro comenta que “el aceite, por ejemplo, es de lo que más subió, pero en general, lo que antes comprabas por 25 euros ahora se va a 40”. Por su parte, Almón confiesa que a ella también le preocupa la subida de la luz y de la gasolina, bienes que le parecen de primera necesidad.

"En lo que más noto la inflación es en el súper, pero también en la luz" Teresa Rey

La vecina de A Estrada, Teresa Rey, afirma que nota la inflación “en todo, especialmente en el supermercado”. Para ella lo que más llama la atención es, por ejemplo, que “una lata de atún costaba hace unos meses unos tres euros, ahora supera los cinco, casi dos euros de subida”. Ella ya ha tenido que cambiar algunos de sus hábitos de compra para poder ahorrar, pero esto no es lo único que la perturba, “la luz subió muchísimo, una barbaridad”.

"Vamos a varios supermercados para comprar más barato" Isabel Lamas y Antonio Puente

Isabel Lamas y Antonio Puente salían ayer de una tienda alimenticia de A Estrada comprobando el ticket, para asegurarse de que les aplicaran la oferta. Ambos afirman notar los efectos de la inflación, tanto en el precio de la alimentación como de la luz o el combustible. Pero esta familia tiene sus trucos para hacer frente al encarecimiento de la compra, “vamos a diferentes supermercados para coger los productos donde están más baratos”

"En una compra semanal antes gastaba 70 euros, ahora 90" Patricia Noguerol

La vecina estradense Patricia Noguerol afirma notar los efectos de la inflación en la localidad. Comenta de broma que su hijo, Pablo, “a veces me pregunta si me bajaron el sueldo por la guerra y tengo que decirle que no, que subieron los precios, que es lo mismo”. En lo que más lo nota es en el supermercado, pero se considera afortunada porque “de momento no tenemos que medirnos en la compra, pero si antes pagaba 70 euros en compra a la semana, ahora 9 mínimo”.

"El precio del petróleo es la mayor tomadura de pelo de este país" José Barcia

José Barcia es un vecino de A Estrada que ha “viajado por todo el mundo”, pero no da crédito a la situación económica actual en su país. Lo que más le preocupa es el precio del petróleo, “yo he trabajado en petroleros, sé lo que es ese negocio, y lo que está pasando ahora es una tomadura de pelo”. Asegura que las tasas de este bien nunca estuvieron tan altas, pero que las circunstancias empeoran si se suma la subida de la luz o los alimentos, “no es forma de vivir”.

"Compro todos los días, y los productos están el doble de caros" María M.L.

María M. L. nota “muchísimo” la subida de los precios, “empezando por el pescado, pero también las demás cosas, “yo compro todos los días, y los productos están el doble de caros,”. Su truco para hacer frente a la inflación consiste en “cocino para más días, y reciclo lo que me sobra para hacer otros platos”. Pero también la subida del combustible la inquieta, “si haces 40 o 60 kilómetros al día, es mucho dinero que se va del sueldo”.