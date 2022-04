La afiliación se dispara con 1.140 activos más que antes del inicio de la pandemia

El 14 de marzo de 2020 El Gobierno central, Consejo de Ministros extraordinario aprobaba declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional por un periodo de quince días, para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Ese mes se cerraba en las comarcas con un total de 19.334 cotizantes y dos años después son 20.474. Una pandemia que comienza a remitir tras algo más de 24 largos meses, la recesión económica y la crisis provocada por la invasión de Ucrania parece que no han tenido un impacto en el empleo a corto plazo pues, como apuntamos, ahora hay 1.140 trabajadores más en activo y la situación mejora en todos los ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes a excepción de Vila de Cruces.

Pero no todo son buenas noticias para la economía y en particular la creación de empleo. Los autónomos son los grandes damnificados de esta crisis y en dos años el censo de trabajadores por cuenta propia ha caído en 235 casos,. Así se desprende del informe de afiliación hecho público en el día de ayer por el Ministerio de Empleo referido al pasado mes de marzo. De exactamente 7.400 autónomos se pasó en solo 24 meses a 7.147. Es más, antes del comienzo de la pandemia representaban el 38% de los cotizantes absolutos y ahora no llegan al 35. Lalín está históricamente entre los municipios de la provincia con más afiliados a la Seguridad Social de este régimen y todavía conserva 2.296, que son 55 menos en dos años. Los mismos resta Silleda, que baja a 1.129 y en Vila de Cruces son 598 tras ceder 39. Rodeiro y Agolada restaron 23 y 26 en cada caso y mantienen 504 y 260 trabajadores autónomos respectivamente, por 197 en Dozón después de perder 8. En A Estrada figuran 1.739 (37 menos), en Forcarei son 344 (16 menos) y Cerdedo es el único caso de subida al ganar seis y totalizar 80.

Agro

La evolución positiva se concentra en exclusiva en los afiliados del régimen general pues en el segmento de cotizantes del Hogar hay 389, que son 21 menos, y el agro mantiene 258 tras ceder 18. Los datos globales de cotizantes por municipios es el siguiente: Lalín (7.031), Silleda (3.529), Vila de Cruces (1.379), Rodeiro (987), Agolada (521), Dozón (364), A Estrada (5.460), Forcarei (962) y Cerdedo (241). Destaca el aumento de activos en Lalín (334), Silleda (264) o A Estrada (410), mientras que la localidad cruceña es la única que cede afiliados, con exactamente ocho menos.

Si atendemos ahora a la evolución mensual hay que señalar que son 111 cotizantes más respecto a febrero, pero los autónomos vuelven a salir peor parados al destruirse 17 activos en solo cuatro semanas. Todos los territorios de las dos comarcas mejoran los registros en un mes y sobresale Silleda con 36 cotizantes más, seguido de A Estrada y Forcarei; que sumaron 26 y 16 casos respectivamente. Menos se movió el mercado en Lalín, con un aumento de cinco afiliados, los mismos que Vila de Cruces y uno menos que Agolada. En Rodeiro fueron cuatro más, hasta siete en el caso de Dozón y Cerdedo incorporó seis a mayores de los que contabilizaba el segundo mes del presente año.