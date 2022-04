El enemigo en el espejo

Los TCA, o Trastornos de la Conducta Alimentaria, han ido en aumento en los últimos años, hasta volverse cada vez más frecuentes. Concretamente, los expertos, como psicólogos, nutricionistas y personal sanitario, perciben cierto aumento desde la pandemia, relacionado con el aislamiento, las restricciones, y el consumo de contenido de redes sociales.

En A Estrada, el coordinador del centro de salud, Juan Sánchez, comunica que en sus registros sólo aparecen 27 casos registrados en los últimos 10 años, en los que se incluyen tanto anorexia como bulimia. De estos, 18 son mujeres, y el rango de edad de la totalidad de los pacientes se sitúa entre los 14 y los 23 años. No obstante, puntualiza de que se trata de casos “infraregistrados”, que básicamente quiere decir que se intuye que existen muchos más, pero que simplemente no llegan a las consultas.

La pediatra Eva García, del mismo centro, comenta que a día de hoy no hay pacientes diagnosticados en la franja de edad que corresponde a esta disciplina, si bien sí hay casos sospechosos de poder evolucionar en esa dirección. Explica que el perfil es “mayoritariamente chicas, con altas capacidades intelectuales y muy perfeccionistas”. Cuando se sospecha de un posible TCA, el centro de salud deriva al paciente a psiquiatría, en Santiago, por lo que el registro local no refleja la realidad del problema. Además, García pone el foco sobre otro factor que podría dificultar el diagnóstico: el cambio de pediatría a medicina de familia a las 15 años. “Como indican las cifras, la incidencia es mayor entre los 15 y los 25 años. En cambio, ese es precisamente el intervalo en el que un individuo goza de más salud, o al menos eso cree. Simplemente no van a consulta, y de ese modo no puede hacerse un diagnóstico ni un seguimiento. Lo ideal sería contar con una consulta intermedia, durante un par de años, en los que el paciente se cite con el pediatra y el médico de familia conjuntamente para fomentar una transición progresiva, que el joven o la joven coja confianza con el nuevo facultativo”.

Todavía no se cuenta con este sistema puente entre ambas disciplinas, pero lo que sí hay es un protocolo de actuación para prevenir o intervenir en los casos sospechosos de TCA entre los prepúberes y adolescentes, “el pediatra se pone en contacto con todo el ámbito cercano del niño, tanto colegio como familia. También se deriva a salud mental, y entre todos se busca llegar al diagnóstico”. De hecho, la pediatra estradense hace hincapié en la necesidad de coordinarse con los educadores y los orientadores de los centros académicas, “hoy en día hay muchos jóvenes que no vienen aquí, sino que acuden a la orientación de sus centros. Ellos registran más casos que nosotros”. Con todo, advierte que en los próximos años comenzarán a aparecer más pacientes afectados por este tipo de problemáticas, “la pandemia ha afectado enormemente, y las consecuencias empezarán a verse ahora”, sentencia.

los trastornos de conducta alimentaria son cada vez más frecuentes en consulta

Esta lectura de la realidad local la comparte Verónica Ramos, psicóloga estradense, que comparte que “los trastornos de conducta alimentaria son cada vez más frecuentes en consulta”, pero puntualiza que “muchas veces, lo que más preocupa es la anorexia, debido a la bajada excesiva de peso, casi siempre rápida, y todas las implicaciones visibles en la salud de la persona, pero hay muchos otros trastornos que son igual de preocupantes, como la bulimia nerviosa o el trastorno por atracón”.

Añade que estos son patrones muy comunes, que consisten en la ingesta de una cantidad de alimento notablemente superior a la normal en un momento concreto, y el consecuente sentimiento de malestar o culpa que experimenta la persona, lo que deriva en “estrategias compensatorias o de purga, como provocarse el vómito, usar laxantes, diurético, ayunar, o practicar un alto nivel de ejercicio”. Además, Ramos sostiene que el perfil de las personas que sufren esta conflictiva relación con la comida no coincide con los parámetros que la sociedad ha estipulado para los pacientes de TCA, “son personas adultas, con una autoestima adecuada, una vida asentada y una imagen general positiva, que ya habían manifestado preocupación por el peso anteriormente pero no habían llegado a desarrollar conductas compensatorias o restrictivas. Sin embargo, en el confinamiento empezaron a realizar actividad física, seguida por un cambio de alimentación cada vez más extremo, que se fue complicando hasta identificarse ya como TCA”. Y concluye que la mayoría llegan a consulta por otros motivos, como ansiedad, o síntomas físicos, hasta que una vez en terapia se consigue observar estos patrones.