Cuenta atrás para el Cocido

Lalín celebrará el domingo 24 de abril la 54ª edición de la Feira do Cocido en una fecha inusual pero con un formato que recupera la práctica totalidad de sus actos, entre ellos el desfile. Una veintena de grupos, entre ellos ocho carrozas, se exhibirán por las calles del núcleo urbano a partir de las 13.00 horas justo al rematar el pregón que será ofrecido por el presidente del PP y máximo dirigente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

El programa de actos del día grande dará comienzo a partir de las 10.30 horas en el consistorio con la recepción de autoridades previa a la celebración del capítulo general de la Encomenda do Cocido. Al mediodía se procederá a la apertura de la feria con la visita a la gran carpa instalada en el Campo da Feira Vello, donde tendrán de nuevo presencia los entroidos gallegos tradicionales.

Precisamente el Concello acaba de cerrar el acuerdo relativo a la solicitud de espacios en la carpa con un total de 40 de 28 empresas, en su mayor parte de fuera de la comarca. El desglose por actividad y número de sociedades es el siguiente: aceites (1), artesanía (9), cárnicas (5), chocolates (2), dulces (1), galletas (1), pan (3), quesos (4), rosquillas (1) y un puesto de venta de helados. La mesa de contratación dejó fuera a dos empresas interesadas en otros tantos puestos por cuestiones técnicas.

En el desfile participarán las carrozas Asociación A Carqueixa de A Veiga, Cooperativa Aprodeza, Cabaleiros de Lalín, Sello, Cooperativa Gandeira de Botos, Grupo de Baile A Carballeira de Cercio, Gandeiros do Deza y Cooperativa Val do Deza. Y también O Carballo da Manteiga, Os Dezas de Moneixas, Cabezudos de Laxeiro, Batucada Miúdos de Arcade, Rondalla Atios, Comparsa Luces de Tomiño, Rondalla Pontellas y la Comparsa Aturuxo de Ribadeo. Los Vellaróns de Riós, Samede, Cobres y los folións de A Veiga y Mormentelos pondrán la nota de color como representantes de los carnavales autóctonos gallegos.

Ya por la tarde, el día grande, habrá pasacalles con las charangas KM.0, Leña Verde y Ardores. La orquesta La Fórmula repetirá recital a las 23.00 horas en la Praza da Igrexa. Cabe recordar que la víspera, el sábado 23, será la orquesta París de Noia la encargada de ofrecer un espectáculo a las 23.30 horas delante de la estación de autobuses. Para el sábado también está programado un concierto de la Banda de Lalín y la actuación de O Fiadeiro, al tiempo que también se estrenará la carpa.

En clave política, el coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, anunció que su partido sí tendrá presencia en los actos institucionales de la feria pero denuncia la “vil utilización partidista que el PP hará en esta edición”. Dice que “traer a su presidente nacional disfrazado de presidente de la Xunta es dividir al pueblo de Lalín, todo lo contrario al espíritu de la fiesta”. Cita faltas de respeto institucional del equipo de Feijóo en el anterior mandato, cuando hasta el día anterior no confirmaba su presencia o ausencia en el Cocido. “No solo no vino en tres ediciones sino que después de ser anunciado para 2021 no quiso estar con los lalinenses porque no habría baño de masas para poder usarlo políticamente”. Cuíña asegura que su relación con Feijóo en el ámbito privado es cordial, aunque insiste en que el presidente de la Xunta no tuvo un comportamiento leal con Lalín, además de evidente falta de suelo industrial, los problemas sanitarios o la demora en la ejecución de concentraciones parcelarias.

Open internacional de petanca este domingo

Durante la historia de la fiesta han sido bastantes las pruebas deportivas que han tomado el Cocido como apellido y ahora acaba de surgir una más. El primer Torneo Internacional de Petanca Mixto Cocido de Lalín fue presentado ayer en el consistorio y tendrá lugar este domingo entre las 10.00 y las 21.00 horas. Para la ocasión el Concello está preparando a contrarreloj una amplia superficie anexa al edificio de los juzgados con el objetivo de, junto con las otras de O Regueiriño, habilitar 28 pistas para la competición. En la presentación participó el alcalde, José Crespo; el edil de Deportes, Avelino Souto, y los representantes del Club Petanca Lalín Paulo de Sousa y Javier Muíños. El torneo está reservado a tripletas mixtas y, según la organización, citará a más de 150 deportistas federados. Del club local saldrán a pista un total de tres tripletas y las finales, que se llevarán a cabo en las pistas cubiertas de O Regueiriño, está previsto que den comienzo en torno a las 19.00 horas para rematar 120 minutos después. Paulo de Sousa expuso que el club trató de contar con jugadores de máximo nivel y entre otros confirmó la presencia de Jesús Escacho. Este jugador maño se alzó el año pasado con el título de campeón de España en modalidad de tiro. También disputará la competición el valenciano Toni Lara. Souto destacó la labor de un club que, pese a su juventud, está en constante progresión y por eso confirmó el respaldo del Concello a la hora de acometer infraestructuras para facilitar la práctica de un deporte para todas las edades. La organización confía en que buena parte de deportistas y acompañantes aproveche la jornada para degustar un cocido.