El precio del alquiler, más pendiente de la escasez que de la inflación

A finales de marzo, el gobierno estatal aprobó un paquete de medidas económicas para hacer frente a la crisis desatada por la guerra de Ucrania. Una de ellas es la excepción temporal de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta norma permite subir los alquileres una vez al año y en función del porcentaje en que se haya incrementado el Índice de Precios al Consumo (IPC). La excepción marca que esa subida no será más del 2%, hasta el 30 de junio.

Casi sin pisos en A Estrada

La inflación que soportamos desde hace meses, con la subida generalizada de la cesta de la compra y la energía, está también detrás de esta medida. Pero desde el sector inmobiliario indican que en el alquiler de la vivienda no se nota este incremento porque haya subido el coste de la vida, sino por la escasez de vivienda para alquilar. Y esta escasez viene de atrás. “Los arrendamientos no subieron desde hace un año”, indica Patricia Seijas, de Inverdeza, de modo que una vivienda nueva en Lalín de, tres habitaciones, sigue costando en torno a los 350 euros. Es un valor similar al que puede tener una vivienda de alquiler en A Estrada, cuando años atrás se movía en una horquilla de entre 250 y 300 euros.

“Hay más demanda que oferta. Resulta muy difícil encontrar un piso de alquiler, porque no se está construyendo”, apunta Alejandro García, de la agencia estradense Habita Inmobiliaria. El parón en la edificación de obra nueva es casi generalizado, debido a que los materiales están subiendo de forma progresiva. De hecho, esta escalada de precios también afectó a obra pública, como el CIS de Lalín o el centro para personas con discapacidad de Ourense. “En este momento, en Lalín no se construye porque el valor de venta no cubre el valor del coste, dado que los materiales, además de escasear, siguen disparados”, explica Antonio Fernández Costa, desde Inmobiliaria Costa. Apostilla que las viviendas en alquiler registraron un ligero ascenso hace tiempo, pero que en este mercado “no se nota la subida desmedida como sí se ha producido en los recibos de la luz o del gas, por ejemplo”.

La escasez por la falta de oferta es tal que Inmobiliaria y Construcciones Bamarti, de A Estrada, dispone ahora mismo de solo un piso para alquilar, y lo normal “es que no haya nada”, puntualiza su responsable, Sandra Fernández. Sí se mantiene cierta oferta de pisos en venta. En este caso, los precios están mejorando “pero porque han llegado a estar por los suelos”, indica el lalinense Fernández Costa.

No puede facilitar el precio medio de un piso en venta, dado que podemos encontrarnos con gangas que en realidad no lo son tanto: una vivienda de nada menos que 100 metros cuadrados por 30.000 euros, pero que carece de ascensor, fue construida hace 40 años y que desde entonces nunca se sometió a una reforma. “Podríamos decir que el precio medio de venta puede estar entre los 900 y los 1.000 euros por metro cuadrado, pero incluso puede situarse por debajo de los 900”, señala.

Vemos que suben levemente las viviendas en venta, y que las que están en alquiler mantienen su precio, como ocurre con las plazas de garaje. En A Estrada suelen rondar los 50 euros al mes, mientras que en Lalín se mueven entre los 30 y los 40, unos precios idénticos a los que se manejaban ya en los últimos 10 años. “Puede ser que ahora haya aumentado la demanda y los arrendamientos oscilen entre los 35 y los 40 euros”, calcula Costa.

La tasación, según la zona

Sí hay demanda de plazas de garaje en venta. Y aquí es donde nos encontramos una diferencia mayor de precios, en base a la zona en que estén. Así, en A Corredoira, ya en la salida del casco urbano en dirección a Silleda, “hay plazas a 3.000 euros, y no se venden”, mientras que en rúas más céntricas están ya en 10.000. Y hubo incluso tiempos mejores, en los que sus precios alcanzaron los 14.000 euros.

En la provincia, 8,9 euros el metro

La web del portal inmobiliario Idealista permite consultar los precios de los alquileres en varias villas de la provincia, entre las que no figuran A Estrada y Lalín. De éstas dos sí hay, en cambio, datos mensuales sobre los precios de venta. Así, toma los datos de Pontevedra, Baiona, Nigrán, Vigo, Vilagarcía de Arousa Sanxenxo y O Porriño para calcular que en marzo, el precio del alquiler fue de 8,9 euros por metro cuadrado, frente a lo 9 que marcaba en febrero. La subida es sutil en comparación a marzo de 2021, cuando estaba en los 8,4 euros. De las villas y ciudades mencionadas, Sanxenxo es la más cara a la hora de alquilar, con un precio medio de 18,5 euros por metro cuadrado. En junio del año pasado marcó un tope de 20,5 euros. Vilagarcía, por su parte, resulta la más barata, con una media de 5,9 euros por metro. También en junio del año pasado, coincidiendo con el comienzo de las vacaciones estivales, marcó su precio más alto, de 6,9 euros.

Con estos datos a nivel provincial, queda claro que la subida de los alquileres está más en función de la demanda que del encarecimiento de la vida. En esta misma web, una consulta del precio medio a nivel provincial indica que los valores se mueven desde abril del año pasado entre los 8,7 y los 9,1 euros por metro. Los precios más bajos corresponden a los meses de invierno, cuando la demanda de turistas en inferior. También es cierto que la variación interanual, desde abril de 2021, es positiva en todos los meses.