‘Laxeiro, sempre Laxeiro’ es el documental que estrena Lalín en mayo

La pieza documental que estrenará Lalín en mayo sobre la vida y el legado de Laxeiro no tiene nada que ver con la propuesta que hizo en noviembre pasado la productora No Majors y que llevaba por nombre O meu veciño Laxeiro. Desde el Concello de Lalín se aclara que el documental Laxeiro, sempre Laxeiro, de la productora Arthur Gordon, tiene un formato diferente al que en su momento presentó No Majors, una pieza ficcionada.

Lo único en que coinciden estas dos propuestas es que ambas fueron remitidas por sus responsables el pasado mes de noviembre, motu proprio, al Concello. Lalín decidió enviar a la Xunta el proyecto de No Majors remitido por Ángel Álvarez, en busca de financiación, pero el gobierno autonómico lo rechazó. Sin embargo, por error, la propia Xunta siguió usando el nombre del documental de No Majors como el que iba a ser estrenado en Lalín en primavera, y así salió publicado en diversos medios de comunicación tanto en una rueda de prensa en diciembre como en los recientes actos de la Real Academia Galega de Belas Artes, el pasado viernes. De ahí la confusión mediática y la rabia, más que comprensible, de No Majors. Entrevistas y cuatro bloques Una vez que la Xunta descarta financiar la propuesta de No Majors, que tenía un coste de unos 50.000 euros, Lalín se decanta por afrontar en solitario la de Arthur Gordon, presupuestada en su proyecto inicial en 10.500. A finales de enero, Emilio J. Fernández, el director ejecutivo de esta productora, remite al Concello la propuesta final del documental, en la que ya queda fijado el título Laxeiro, sempre Laxeiro, así como los perfiles de las personas que aparecerán en las entrevistas de la pieza audiovisual, que en total dura 20 minutos. La productora ideó un montaje estructurado en cuatro bloques, en los que se insertan las declaraciones de artistas, escritores, cronistas y personas vinculadas al mundo del arte que tuvieron un contacto directo con el pintor de Donramiro, con fotografías y otros material documental. Estructurado en cuatro bloques (según el proyecto inicial), el documental aborda los orígenes y primeros años de Laxeiro, incluida su primera emigración, a Cuba; sus primeras exposiciones y la estancia en Buenos Aires; un análisis de su obra artística y, por último, su legado e influencia en creadores actuales. A la espera de su estreno, desde el Concello de Lalín se indica que el montaje final “va mucho más allá de lo que recogía en un inicio”. Pieza musical y sitio web En todo caso, el estreno de este documental forma parte de un nutrido paquete de actividades que difundió el Concello de Lalín meses atrás bajo el nombre de Programación Ano Laxeiro 2022. Otras de las iniciativas recogidas en este volumen eran la creación de una espacio digital en la web cultura.gal. En él, pueden consultarse todos los eventos con los que se conmemora a José Otero Abeledo. Por su parte, la exposición Foi un home. Laxeiro en América, ya puede visitarse en el Museo Ramón Aller, desde el pasado día 6 hasta el 5 de junio. También la semana pasada, en los mencionados actos de la Ragba en Lalín, la Banda de Lalín estrenó la pieza musical Pintor Laxeiro, compuesta por Xosé Luis Represas.