A Estrada sirve su primer culín del año

Llega la primavera y con ella, la época del “abillamento”, la primera prueba de la producción de sidra del año. Una tradición que no pasa desapercibida en A Estrada, donde la cultura sidrera tiene como máxima expresión la Feira da Sidra, una de las citas favoritas de los vecinos de la localidad, así como de los fanáticos de esta bebida.

Ahora que los lagares de la zona comienzan a servir los primeros culines es buen momento, pues, para hacer un breve balance de lo que fue la cosecha del pasado año 2021, recogida entre finales de septiembre, la manzana temprana, y principios de diciembre, la tardía. En la comarca de Tabeirós se plantan varias variantes con los tres tipos de floración, los mencionados anteriormente y el intermedio, para evitar que las inclemencias puntuales del tiempo puedan arruinar totalmente una cosecha. Así lo explica José Antonio López Pampín, presidente de la asociación Maceira e Sidra A Estrada. Es por ello que en general, no sólo López Pampín sino el resto de sidreros estradenses, admiten que la falta de lluvia de este invierno no supuso un problema para la producción de este año. No obstante, Nicolás Andión, de Sidra Camino de Ribela, apunta que la del próximo año puede sí verse afectada por esta cuestión, pues “se adelantó la floración, y si llega alguna lluvia tardía podría desgastarla, lo que desencadenaría en menos fruto”.

Desde la Rabiosa de Pardemarín, Orlando Villamayor sostiene que la calidad de la sidra de este ciclo es buena, manteniendo, una afirmación con la que coincide López Pampín, y añade que los matices de sabor de su producto se mantienen “más o menos estandarizado” gracias a utilizar siempre las mimas 27 variantes de manzana y dejar el caldo fermentar con unas proporciones fijas de alcohol y azúcar.

El período de producción todavía no se ha acabado, pero los lagares ya cuentan con mantener el número de litros habitual, que en el caso de Rabiosa serían entorno a las 10.000 botellas anuales, mientras que en Sidra Camino y Lagar de Peroja rondaría los 6.000 litros. Esto, a mayores de la cantidad manzana que se vende a otros productores, un mercado en el que A Estrada destaca sobre todo por el carácter ecológico de sus frutos, sin la intervención de químicos para doblar la cosecha.

El presidente de la asociación Maceira e Sidra, López Pampín, explica que el concello estradense es uno de los productores y vendedores más fuertes del sector gallego, un millón y medio de manzanas con el sello ecológico vendidas, principalmente a Mylock, y en el mercado convencional a País Vasco, Santander, Asturias y sur de Francia. Para José Antonio este es un factor que distingue a los lagares de la localidad, pues garantizan una calidad que no se encuentra fácilmente hoy en día, “muchas casas utilizan manzanas baratas, sin el sello ecológico, y sin saber exactamente cuales son los controles de sanidad que deben pasar antes de comercializarse”. Y señala que el método tradicional de producción en los lagares estradenses hace posible disfrutar de un sabor fiel al original, “en una feria en Santa María de Páramo acabé las 25 cajas de sidra gallega que llevaba, todos decían que era como la que producían sus abuelos antiguamente”.

Por otra parte, en relación con el “abillamento”, la sidrería Rabiosa celebrará su quinta edición del Espiche el jueves 14 de abril, de las 13.00 a las 20.00 horas y con reserva previa en el correo info@rabiosa.es, “es necesario saber el número de asistentes para garantir un buen servicio”, apunta Villamayor.

Incremento en los precios

A día de hoy, una botella de sidra ecológica estradense de 75 militros se vende a unos tres euros. Este precio puede resultar poco competitivo, pues es mayor que el de otras casas. López Pampín comenta que esto se debe al proceso de producción y transformación del producto. De hecho, es esperable que en los próximos meses esta cantidad sufra un incremento, pues “estamos trabajando con precios de mercado de hace tres años. Las cosas cambiaron, todo sube. Sin ir más lejos, el abono ecológicos del año pasado me costó 7.200 euros, este año pagué 11.000. Lo mismo acontece con el aceite de parafina que usamos como insecticida. No queremos ganar más, pero al menos no perder dinero”. La novena edición de la Feira da Sidra servirá como antesala para la subida.