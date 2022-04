El primer edil lalinense, José Crespo, anunció en el día de ayer que, después de que el año pasado la pandemia sanitaria impidiese la celebración de la ceremonia de la Encomenda do Cocico, esta volverá a celebrarse en su formato común en la mañana del domingo del día grande de la cita gastronómica. Allí serán nombrados los nuevos comendadores que, salvo novedad, serán un total de cinco los nuevos defensores de la Feria do Cocido y del plato típico lalinense. Pese a no celebrarse coincidiendo con la feria la Encomenda en el último año, celebró dos capítulos extraordinarios, un en agosto de 2021 en el que se nombraron nuevos miembros a cocineros que sumaban una veintena de estrellas Michelín como Jordi Cruz, Elena Arzak o Lucía Freitas y otro en marzo de este año en Miami donde se nombraron comendadores a Carlos Vasallo, José Luis Rodríguez, Alicia Machado, Joe Carollo y Jose María Barreiro.

Al margen del acto celebrado en Miami, el alcalde desveló que uno de los nuevos comendadores que jurará defender el Cocido de Lalín será el empresario gallego Roberto Tojeiro Rodríguez. Nacido en la localidad coruñesa de As Pontes de García Rodríguez, es presidente del grupo Gadisa y uno de los empresarios gallegos más destacados con un cargo de alta dirección en corporaciones como el grupo IFA y otras de diversos sectores. Con esta distinciones, la Encomenda do Cocido “quiere reconocer el compromiso que el grupo Gadisa y el propio Tojeiro en primera persona tuvo siempre con Lalín y con la difusión y promoción de los productos lalinenses y de la propia Feira do Cocido”. En este caso se pone de manifiesto que Gadisa es la firma patrocinadora del evento durante la última década y hace un hueco en los lineales de sus supermercados para la difusión del plato típico lalinense. En la misma jornada, será nominada comendadora del Cocido la presentadora e influencer Esther Estévez. Nacida en la localidad ourensana de Verín, la periodista es presentadora del programa Dígocho eu, de la televisión autonómica y una importante activista en las redes sociales en la difusión, mejora y promoción de la lengua gallega, especialmente en la red social Tik Tok donde los cientos de miles de seguidores reciben desde su perfil consejos y correcciones en el uso del gallego. De su gran trabajo , destaca en televisión, destaca la organización, habla el hecho de que hace apenas un mes recibió el Premio Mestre Mateo a la mejor comunicadora por el trabajo en el mencionado espacio de la TVG que también recibió el premio al mejor programa de televisión en Galicia. La ceremonia en la que son distinguidos aquellos encargados de velar por la promoción del Cocido y de su fiesta regresará a la casa consistorial como el primer acto oficial del día grande de la fiesta, que este año fue aplazada de finales de febrero al próximo día 24. También está confirmado que el presidente nacional del PP y mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijóo, será el encargado de ofrecer el pregón.