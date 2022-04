‘O meu veciño Laxeiro’, un documental con autoría polémica antes de su estreno

Dentro de los actos del Ano Laxeiro, el Concello de Lalín estrenará el mayo el documental O meu veciño Laxeiro. Lo anunció el pasado mes de diciembre y volvió a hacerlo este viernes, durante los actos de la Real Academia Galega de Belas Artes en el auditorio de Lalín, con motivo de la conmemoración del Día das Artes Galegas.

"Se habían realizado entrevistas y teníamos material escrito. No era una idea peregrina"

Aunque no tiene registrado el título del documental, la productora No Majors ya había bautizado así una pieza audiovisual sobre José Otero Abeledo. El proyecto de esta pieza fue presentado ante el Concello de Lalín en noviembre de 2021, como explica Ángel Alvarez, de la productora lalinense, en su perfil de Facebook. Para O meu veciño Laxeiro de No Majors había sido diseñado ya un equipo técnico y artístico compuesto por profesionales locales, con los que Álvarez ya había contactado previamente. Pero es que este creativo ya había sondeado también a personas que conocían la obra y el legado de Laxeiro. “Ya se habían realizado entrevistas personales y teníamos material escrito. No era una idea peregrina”, nos explica.

Una vez presentado el proyecto ante el Concello, “la recepción por parte de mis interlocutores en el Concello fue muy favorable y todo parecía indicar que íbamos a poder realizar el documental sobre Laxeiro”. No hubo contacto telefónico para saber si el proyecto seguía adelante, sino que Alvarez se enteró por los medios de comunicación de que sí habría el rodaje de un documental, con el mismo título que el que había esbozado su empresa. En esa rueda de prensa del 13 de diciembre se adelantaba que la presentación sería en mayo y que el contenido se centraría en la trayectoria vital y artística de Otero Abeledo en Lalín, Argentina y Vigo.

Respuesta a través de un mensaje

Fue el propio Álvarez, ante la ausencia de comunicaciones del Concello tras difundir esta noticia, quien contactó con las personas que conocían el proyecto de No Majors. La respuesta fue por mensaje de Whats App, y con un escueto “presentamos el proyecto, pero fue rechazado”.

Si choca que se presente un documental sin conocer antes si va a tener ayuda económica o no, más sorprende que este pasado fin de semana, el día 9, Lalín reitere que estrenará en breve el documental sobre el pintor de Donramiro. Puede ser, como indica Álvarez, que se trate “de otra propuesta documental, posiblemente anterior a la mía, y que mucha gente, durante mucho tiempo, confundió los nombres de los proyectos”.

El creativo apunta que comprende que una biografía puede enfocarse desde distintos puntos de vista, pero la que proponía No Majors “pretendía ir a festivales, para que tuviese una proyección” más allá del ámbito lalinense y sus actos del Ano Laxeiro. Agradece, por último, las palabras y los gestos de apoyo que ha recibido por una situación que a nivel moral sí le afecta.