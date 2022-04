El plan en Semana Santa: destinos nacionales y estrenar el viaje en AVE

“Hay ganas no solo de viajar, sino incluso de disfrutar comiendo pulpo en las fiestas de tu pueblo”. Esta frase del presidente de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes, el estradense Juan Rivadulla, ilustra muy bien el tirón de reservas de viajes para Semana Santa, aunque algunos destinos internacionales estén condicionados por la guerra de Ucrania y las restricciones por la pandemia sanitaria.

Tanto Juan Rivadulla como Manuel Ferradás, de la agencia lalinense Pírate de Viaje, coinciden en que las reservas aumentaron en relación a 2021, pero es muy probable que haya que esperar a 2023 para que el sector turístico vuelva a estar en los niveles de los años anteriores al COVID. Y esto, como vemos, no depende solo de la economía de cada familia. Rivadulla explica que en enero y febrero, con la sexta ola del coronavirus remitiendo, se dispararon las reservas y las compañías empezaron a ofrecer vuelos especiales desde Santiago, durante Semana Santa, para distintos destinos europeos. Pero la invasión rusa, el 24 de febrero “contrajo la demanda, con un parón de dos semanas, y se cancelaron muchos vuelos”. En las últimas semanas sí se reactivaron viajes al extranjero, “pero a cercanías o en lugares lejos del conflicto bélico”. Rivadulla menciona el Caribe, mientras Ferradás indica que los destinos europeos más solicitados son París, Roma o Londres.

Rusia va a tardar en recuperar el tirón que tenía desde hace años

Rusia, que en los últimos años tenía una gran demanda como destino turístico, va a tardar en recuperar ese tirón, por la inseguridad que genera ahora entre los viajeros, tras la guerra. Y la inseguridad de cada turista también manda a la hora de hablar del continente asiático o con algunos países americanos, aún con restricciones por el coronavirus. Recordemos que Shanghái, por ejemplo, está confinada. Y lo mismo ocurre con los cruceros. Tras el estallido de la pandemia, “hubo un descenso total, y las navieras tuvieron que hacer esfuerzos terribles” para recuperar mercado con restricciones como grupos burbuja para realizar excursiones al salir del barco. Estas restricciones también van a menos en los cruceros.

Sevilla, mejor en otra época

Ante este panorama, es lógico que el grueso de destinos en Semana Santa sean Canarias, Baleares y zonas de la costa gallega con sol asegurado. Es la misma línea de la Semana Santa y el pasado verano, con una apuesta clara por el turismo nacional. Y ahora, el Tren de Alta Velocidad es un aliciente más para conocer territorio español. “Madrid funcionó siempre muy bien como destino de vacaciones en familia”, apunta el gerente de Pírate de Viaje. Y ahora, con la ventaja de llegar, desde Ourense, en 2 horas y 15 minutos. Menos interés despiertan destinos nacionales con amplios programas religiosos por Semana Santa. Y el motivo es la gran afluencia de gente que soportan durante estos días. “Hay gente que quiere ir a Sevilla”, explica Manuel Ferradás, “pero sabe que estos días va a estar a tope, así que prefiere visitarla en otra ocasión”.

Al ser preguntados por el impacto de la inflación en el precio de los viajes, Juan Rivadulla explica que los precios van a subir de forma leve, porque el sector está recuperándose, pero no queda otra debido al aumento del precio de los combustibles. Pero también explica que hay un sector de la población (como funcionarios o médicos), que no han visto afectados sus sueldos por expedientes de regulación de empleo durante el confinamiento, de modo que sí disponen de dinero para poder viajar, tanto porque mantuvieron su salario como porque en 2020 y parte de 2021 no pudieron acudir a bodas u otros eventos familiares.

Los billetes de avión disparan su precio cuando quedan pocas plazas

Manuel Ferradás puntualiza que los billetes de avión “no reflejan ese incremento que se da, por ejemplo, en la cesta de la compra. Puedes tener billetes de ida y vuelta, por 60 euros, a las Canarias”. Eso sí, en el momento en que quedan pocas plazas en un avión y se dispara la demanda a las islas, el precio del billete puede dispararse a los 550 euros.

Los alojamientos rurales, al 70%

La Diputación de Pontevedra estima que la ocupación media de los establecimientos turísticos de la provincia será del 60%, aunque los porcentajes subirán en 10 puntos en los festivos entre el Jueves Santo y el domingo. Las cifras son mejores al hablar de negocios concretos como los alojamientos de turismo rural, donde se espera una ocupación media del 70% en toda la provincia. Son datos que pueden variar, a la espera de las reservas de última hora, condicionadas sobre todo por la climatología. De hecho días atrás el volumen de reservas en los alojamientos de turismo rural en Deza y Tabeirós era muy dispar. Las viviendas turísticas son las que muestran las mejores previsiones, ya que se espera un promedio de ocupación del 80%, dado que es el tipo de alojamiento con más tirón en la provincia por la creciente demanda de inmuebles para toda la familia.

Con estos datos, Turismo Rías Baixas tiene unas expectativas positivas, lo que confirma que la calidad de destino Pontevedra Provincia se premia por encima de factores coyunturales como la crisis económica desatada por la invasión rusa de Ucrania y la inflación. Es más, si se cumplen estas previsiones Rías Baixas recuperaría los niveles turísticos previos a la pandemia sanitaria y consolidaría sus datos tanto como destino favorito en la comunidad gallega como uno de los mejores a nivel estatal. Como de costumbre, por zonas van a ser las áreas costeras las que reciban a un mayor número de visitantes. Así, la Diputación calcula que en la comarca de Vigo y en los municipios de Baiona y Nigrán, sus alojamientos tendrán una ocupación del 60% a lo largo de la semana, mientras que en los festivos este porcentaje puede dispararse al 90%.

En otras zonas, como Sanxenxo, las previsiones ya marcan un 80% de reservas en los establecimientos hosteleros de superior categoría durante los días festivos. En cuanto al interior, donde se enclavan las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, tienen a su favor el turismo termal y las rutas para practicar senderismo.

El aluvión de peregrinos, en verano

Con el arranque de la primavera, las rutas jacobeas van ganando peregrinos. Y en Semana Santa, los romeros suponen buena parte de las reservas de algunos alojamientos de turismo rural de Deza. Sin embargo, el paso de grandes grupos por el Camiño de Inverno y la Vía da Prata tendrá que esperar a los meses estivales, ya que varios de estos colectivos son colegios religiosos, que programan durante las vacaciones su peregrinación a Santiago. Así, el pasado 31 de marzo pernoctó ya en el pabellón de A Bandeira un grupo de peregrinos, pero no hay reservas para la Semana Santa. El Concello de Silleda indica que sí se espera a un grupo de Extremadura para el 29 de junio, y que a lo largo de julio también pernoctarán en el polideportivo de A Bandeira hasta siete grupos distintos. Hay ya, por el momento, otras 3 reservas para agosto. Son comitivas procedentes de Cádiz, Ceuta o Murcia, entre otros enclaves.

Cabe recordar que la Vía da Prata acogió el pasado fin de semana la segunda edición de Instagrammers no Camiño, una iniciativa de la Xunta con la que se echa mano de personas muy conocidas en las redes sociales para que retraten su recorrido de 100 kilómetros de esta ruta (entre Ourense y Santiago) para animar a sus seguidores a conocer los caminos jacobeos. En esta edición participaron la actriz Cristina Castaño, los cantantes Luis Cepeda y Roi Méndez, y los influencers Natalia Maquieira, Tamara García Romero y Xurxo Carreño.