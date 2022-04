La concejala de Comercio, Karen Fernández Lamela, acusa al coordinador de Comproimso por Lalín, Rafael Cuiña, de ponerse “careta de cordero” para hacer política, pero “toda la ciudadanía sabe cómo es en realidad de poco demócrata y los ataques que tuvieron que sufrir muchos vecinos que solo se expresaban con libertad y criticaban la nefasta gestión del gobierno que él dirigió”. Asegura que el ahora líder de la oposición “nunca ha sabido afrontar” las críticas, a las que “reaccionaba y reacciona con ataques frontales, bloqueos en las redes sociales y señalando solo por el hecho de discrepar”.

Le parece “lamentable” que alguien que “intentaba humillar a quien no pensaba como él”, incluso recurriendo a “tretas impresentables”, se atreva a cuestionar a nadie o pretenda dar “lecciones de democracia”. Le reprocha “la salida de tono” que tuvo hace dos días con un internauta que le recordó su petición para pregonero de la Feira do Cocido y al que despachó con un “tú no eres nadie ni representas a nadie”.