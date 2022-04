De nada sirvió que la oposición le pidiese en varios plenos al alcalde, José Crespo, traer para la Feira do Cocido un pregonero que no fuese político. Crespo ya había anunciado antes de la pandemia su intención de que fuese Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta, pero ahora además presidente del PP. No fue pregonero en la edición de 2021 (de eso se encargó el chef Pepe Solla), y lo será en la del día 24, en una edición sin restricciones por la pandemia.

Por eso, para la oposición es más que evidente el uso político de la cita gastronómica más importante de Lalín, más que nada porque Feijóo, cuando gobernó el cuatripartito solo acudió a una de las cuatro ferias (en 2016) que organizó el gobierno de coalición. A las otras tres no vino “alegando problemas de agenda”, recuerda la secretaria general del PSOE lalinense, Alba Forno. Sí venía, en cambio, a disfrutar de un cocido de Lalín con los de su partido, pero el día anterior a la Feira, como apuntaba Rafael Cuiña, coordinador de Compromiso, en su perfil de Facebook. Por eso, aunque añade que siempre respetará institucionalmente los actos del Cocido, recomienda “que el pueblo de Lalín tome note de las ausencias de Feijóo cuando no gobernaban ellos aquí, y en el año de la pandemia”.

Cuiña añade que lo que busca Crespo con Feijóo como pregonero, y el propio Feijóo, es un baño de masas, del que prescindió el cuatripartito al mudar el concepto de la Feira do Cocido. En idéntica línea se manifiesta el portavoz del BNG, Francisco Vilariño. “Cuando nosotros gobernamos, nunca trajimos un político como pregonero, sino una persona neutra. Pero que ahora sea Feijóo el pregonero, significa volver a la peor época de uso, por parte del PP, de la Feira do Cocido: el PP vuelve a pensar que la Feira es el del partido, y no de la ciudadanía. El año pasado no trajeron a Feijóo por no haber un baño de masas, y este año organizan un acto multitudinario con dinero público”, lamenta.

El Bloque no acudirá a actos oficiales

El BNG no va a acudir a ningún acto oficial, en protesta por esta elección de pregonero, y recalca que el Cocido es una herramienta económica, pero de todos los vecinos. “Después del Cocido de Miami, hacen esto, con lo que vemos el enorme daño en clave partidaria a la Feira”, apostilla Vilariño. Por su parte, Alba Forno reprende a Crespo porque queda solo en palabras lo que pregona de no mezclar política y Feira do Cocido. Recuerda que el modelo de Feira del PSOE y del PP dista bastante: si los socialistas optan por una jornada con pregoneros sin connotaciones políticas y en la que la protagonista sea la gente, los populares se decantan por un Cocido “pensado para las élites y muy politizado”.

Acceso a los gastos del Cocido de Miami

El PSOE solicita acceso y obtención de copias de cualquier expediente relacionado con el Cocido en Miami que organizó el gobierno local para difundir la Feira do Cocido. En esta petición se incluye la relación de personas invitadas por el Concello en cuanto a acompañantes de la delegación oficial, facturas de gasto sufragadas por el Concello, relación de patrocinadores y sus aportaciones económicas, así como cualquier balance oficial sobre los resultados de este evento. Los socialistas reiteran que sus reproches no van dirigidos a los empresarios que a título privado acudieron a Miami, sino al alcalde, por no estar con los vecinos en un momento de grave crisis.