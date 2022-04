Bebendo dos soños de Laxeiro

A Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) celebrou onte o acto solemne de conmemoración do “Día das Artes Galegas 2022” en Lalín, cun encontro institucional en lembranza do pintor José Otero Abeledo, Laxeiro. O evento, que tivo lugar no Auditorio Municipal de Lalín, contou coa asistencia de entreoutros o presidente da Ragba, Manuel Quintana Martelo; o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez González; o rexidor municipal de Lalín, José Crespo Iglesias; ademais doutras autoridades e académicos, como o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices ; a concelleira de Cultura de Lalín, Begoña Blanco; o presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco; e o presidente da Academia Xacobea, o rodeirense Jesús Palmou.

Facendo unha emotiva semblanza de Laxeiro, Manuel Quintana Martelo narrou a infancia e os inicios do xenio nado na Donramiro en Lalín en 1908 ata o seu pasamento en Vigo en 1996, “unha vida e obra que cubre o pasado século XX”. “É un artista que vive e convive con todas as transformacións e axitacións deste século e onde vai a levar adiante unha traxectoria artística persoal e única”, indicou. Quintana lembrou a nenez de Laxeiro cando amosa xa condicións para o debuxo, aspecto do que se decata a súa mestre Dona Teresa e así comeza a falarlle dos grandes artistas do Museo do Prado, para proseguir co percorrido persoal e artístico de Laxeiro durante as videiras décadas do século vinte. Argumentou que “Laxeiro nunca abandonou a súa historia e foi quen de levar todo ese mundo fantasioso á súa pintura sen caer nos tópicos do folclore, feito este non moi doado de manter cando o convulso século XX vivía inmerso nun constante baile de estilos e tendencias, máis ou menos duradeiras. Home sempre atento, coñecedor do momento histórico, mantívose fiel e persistente o seu traballo sen perder conexión coa súa contorna”.

Román Rodríguez celebrou que todas as homenaxes que se están a realizar durante este ano na honra de Laxeiro estean a converterse "nun xusto recoñecemento que consagra unha das traxectorias artísticas máis impresionantes da creación galega de todos os tempos". O titular de Cultura da Xunta agradeceu a todas as entidades e institucións que, en colaboración coa Xunta, participan na programación conmemorativa con actividades que están a dar máis visibilidade e proxección ás súas obras. "Trátase dun excelente traballo de memoria que indaga naqueles aspectos menos frecuentes do seu traballo e que axuda a inaugurar novas investigacións sobre a súa produción", engadiu. Neste sentido, fixo referencia ás propostas expositivas, académicas e didácticas que están a desenvolverse este ano, entre as que destacou a exposición itinerante que pode visitarse xa en Lalín cunha trintena de pezas da súa madurez e que, visitará despois Madrid, Santiago e París. "Neste 2022 debemos lograr que a pegada de Laxeiro chegue o máis lonxe posible, tanto en Galicia como en España e en Europa", indicou Rodríguez.

Metamorfose picassiana

Baixo o título “Beber nos soños dos séculos”, a académica numeraria da Sección de Expertos nas Artes da Ragba, María Victoria Carballo-Calero Ramos, ofreceu unha lección maxistral sobre a pintura de Laxeiro. Baseándose durante todo o discurso na análise de imaxes, foi deseñando a liña progresiva da pintura de artista. A bolsa concedida polo Concello de Lalín en 1931 para estudar en Madrid, que lle posibilitou o contacto con intelectuais galeguistas naquela etapa republicana, a exposición de 1934 na Facultade de Filosofía e Letras de Santiago, o traslado a Pontevedra en 1940, ou o establecemento en Vigo en 1942 son fitos importantes para o entendemento de obras cruciais, como o mural El manantial de la vida do Café Moderno de Pontevedra ou cadros como Trasmundo, os dous na década dos 40.

Doutra banda, Carballo-Calero fixo referencia á descuberta que fai Laxeiro de Picasso e que convive cas influenzas tradicionais dun Goya ou un Rembrandt que se debilitan ante tal achado. As décadas dos 60 e dos 70 van ser fundamentais e resultado da experimentación dos anos 50. Na Arxentina, o ambiente de modernidade facilita o tránsito de Laxeiro cara unha “neofiguración” máis moderna que se aprecia en obras como Boneco ou Demo da flor nas que, segundo puntualizou a profesora “a mirada” vai ser obxectivo primordial.

Finalmente, María Victoria Carballo-Calero concluíu o seu discurso pasando revista aos derradeiros anos do artista nos que, entende, a interpretación da natureza é outra, “máis difícil de asimilar pola falta de anécdota, pero mais lírica, se cabe”. Tamén os colores van ser diferentes, xurdindo os azuis mariños oceánicos e tons máis luminosos e transparentes, “para seguir a ser un creador de atmosferas, agora como no principio, cheas de fantasía e froito da imaxinación dun xenio”.

O emotivo acto celebrado no auditorio da capital dezá pechouse coa interpretación da peza titulada “Pintor Laxeiro” por parte da Banda de Lalín. O tema foi composto por José Luis Represas, que tamén estivo presente no acto de homenaxe. Os músicos puxeron en pe aos que onte encheron o patio de butacas e que baixaron o telón da celebración cunha grande ovación.