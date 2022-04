Por cuarta vez, o encontro Regueibertso, en Igorre (Biscaia) conta con regueifeiros adolescentes de Galicia. Na edición deste ano do festival de improvisación oral en verso participan 40 alumnos e alumnas dos institutos Marco do Camballón (Vila de Cruces) e do Milladoiro. Estes estudantes forman parte do proxecto Regueifesta, unha proposta de innovación educativa que desde 2015 impulsa a regueifa como ferramenta para a normalización lingüística, a educación musical, a educación en valores como o feminismo e a autoxestión, así como a transformación social.

Durante estes días, o alumnado participa e organiza actividades de posta en valor das linguas e culturas propias, a través da poesía oral, a música, o baile ou o deporte tradicional. Onte tivo lugar o festival propiamente dito, no auditorio de Igorre, e nel os e as participantes improvisaron con artistas do País Vasco, como Maialen Lujanbio e Onintza Enbeita.