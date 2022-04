El Recreo Cultural de A Estrada publicó ayer el programa con todas las actividades que acogerá durante los meses de primavera. El ciclo se abrirá mañana con “Follas Novas, Follas Vellas”, su primera edición de la feria del libro. Además de literarios, la sociedad acogerá certámenes teatrales y musicales hasta el verano, con la ayuda de la Deputación de Pontevedra y el Concello de A Estrada, además se abrir sus puertas al patrocinio de entes privados que apoyen la iniciativa.

Con “Follas Novas, Follas Vellas”, la primera actividad del programa, el Recreo Cultural abrirá sus puertas a todo el público, sean socios de la entidad o no. Desde las 11.00 horas se habilitará un mercadillo de libros, que se venderán a dos, tres o cinco euros, dependiendo de cada ejemplar. Estas obras han sido donadas tanto por socios como por personas ajenas a la sociedad, y la recaudación irá destinada a la Asociación Síndrome de Angelman, que apoya a niños con esta enfermedad y a sus familias. La jornada contará con la presencia de varios escritores estradenses y con otras actividades que correrán a cargo de Tequexetéldere, Blackout Poetry o Manoele de Felisa.

En Semana Santa no se prevé ningún acto, por lo que las actividades se reanudarán la semana siguiente. El sábado 23 de abril se presentará, en el propio Día del Libro, un poemario de J. L. Graña Muíño publicado en Medulia Editorial. El acto incluirá un análisis y un recital de textos, con la presencia de Xosé Manuel Lobato, Pilar Bernárdez, Xosé Luna, Ángeles Madriñán y Noa Cabaleiro, que acompañarán al propio autor. Al día siguiente se iniciará el ciclo de “Andainas no Recreo”, un programa de rutas que tendrán salida y llegada en las instalaciones de la entidad. Los participantes, que recorrerán una distancia de 10 kilómetros, deberán inscribirse con antelación y aportar una cantidad simbólica para desarrollar la actividad. El sábado de la semana siguiente, día 30 de abril, se celebrará la “Festa da Primavera”. En este festejo, cada socio podrá invitar a una persona que no esté vinculada con el Recreo Cultural. La jornada se iniciará con una sesión vermú amenizada por Dani Barreiro Dúo, a las 13.00 horas. Después de un banquete popular de confraternización, The Bichos Band dará un concierto para disfrute de los asistentes. El domingo, primero de mayo, se realizará la presentación de un libro centrado en la emigración, obra del músico estradense, Manuel Brey.

Una semana después regresarán las “Andainas no Recreo”, con un recorrido de 14 kilómetros el domingo, día 8 de mayo. Después de la caminata, no habrá más actividades hasta el sábado 28, fecha en la que el Recreo Cultural acogerá una actuación acústica del grupo lugués La Penúltima Sabinera. Esta banda tributo hará sonar las canciones más conocidas del célebre cantante Joaquín Sabina. Durante el segundo fin de semana de junio, si el tiempo acompaña se abrirán las instalaciones acuáticas del Recreo Cultural. En esta ocasión, está previsto que se realice una fiesta de apertura con juegos infantiles, deporte y música. Se colocarán hinchables en las instalaciones de la entidad y se organizará un torneo de pádel, con inscripción abierta. Eso sí, los participantes que no sean socios, tendrán que pagar 10 euros para formar parte del campeonato. Ese día, el Recreo Cultural también contará con la presencia de un DJ para amenizar la jornada.

El viernes, día 17 de junio, la compañía estradense Teatro Malasombra, dirigida por Xoque Carbajal, representará en los salones de la sociedad su obra Go On. Para echar el cierre a estas actividades de primavera, el 23 de junio se realizará la típica Festa de San Xoán. Durante esta jornada no faltará la gastronomía típica de la fecha, y la música correrá a cargo de Dani Barreiro&Friends. Después de la actuación musical, será el momento de saltar la tradicional hoguera.