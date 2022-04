Las voces de la Coral Polifónica de Agolada se alzaron ayer contra las violencias machistas en el Auditorio Manuel Costa Casares. Lo hicieron de la mano de la soprano Esperanza Mara a través de una performance enmarcada en el programa Mulleres en Acción. Violencia Zero, que promueve la Diputación. Cuestionaron las letras de canciones muy conocidas en las que, de forma explícita, se lanzan mensajes sexistas, cambiándolas por contenidos de igualdad. Asistieron la diputada provincial Victoria Alonso y el alcalde agoladés, Luis Calvo.

El auditorio se sumergió en la historia de Icía, una niña de la parroquia de Esperante con gran pasión por la música que comienza a reflexionar sobre las letras de las canciones que conoce. Tras cavilar en ellas, decide cambiar las estrofas sustituyendo frases llenas de contenidos machistas por otras cargadas de reivindicación y sororidad. Con el paso de los años, Icía siguió arreglando letras –título de la obra– para “no volver a posicionarse del lado del amor tóxico, romántico y utópico que estas promulgan y que nada tienen que ver con la realidad”. Así, hizo que letras como “Con esta si, con esta no, con esta señorita me caso” yo se transformaran en “¡Valiente sí, sumisa no. Feliz, alegre y fuerte te quiero yo!”.

Para desarrollar la performance, Esperanza Mara y quince miembros de la coral realizaron dos talleres previos en los que reflexionaron sobre las letras de canciones infantiles y populares en las que se puede ver de forma muy clara la influencia del patriarcado. Las mujeres y hombres del grupo, con una edad media de 70 años, se posicionaron en un semicírculo vestidos de negro, en señal de luto por todas las mujeres que sufren cada día las distintas formas de la violencia machista. La de ayer fue la séptima acción de esta séptima edición del programa Violencia Zero.