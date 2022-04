O santuario de Nosa Señora dos Desamparados, na parroquia silledense de Abades, acollerá mañá, sábado, ás 16 horas, a presentación do libro Historia do culto aos santos en San Caetano de Bazar, publicado por Edicións Fervenza e da autoría de José Mª Ezequiel Ferrer. A obra contén un estudio histórico artístico da ermida, reedificada en 1717.

No acto, que estará aberto ao público ata completar aforo e no que actuará como presentador Herminio Gómez, o autor estará acompañado do párroco de Abades, José Pérez; do secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García; do alcalde e da concelleira de Cultura de Silleda, Manuel Cuiña e Mónica González Conde; e do escritor e cronista de Deza Daniel González Alén. Poñerá a música o o quinteto de vento MSEC de Trasdeza, do que forman parte Zayra Rozados, Saray Filloy, María Lorenzo, Raúl Barrial e Marcos Varela. Este mesmo acto servirá de escenario para a presentación da reedición en castelán e ampliada do libro sobre o propio santuario que leva por título Donde el mundo se llama Abades.