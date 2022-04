A Banda da Loba comeza o ano dándose a coñecer en dous certames a nivel estatal

A Banda da Loba está vivindo un ano de crecemento fulgurante. Tanto en Galicia, onde xa son todo un referente musical, como no resto de España, pois veñen de obter uns fantásticos resultados en dous importantes certames organizados a nivel estatal. O primeiro, nos Premios MIN de la Música Independiente, nos que superaron a primeira fase, resolta por votación popular. Serán finalistas na categoría “Mejor Álbum en Gallego”, xunto con outras bandas do nivel de Grande Amore, Verto, Os Resentidos e Baiuca. Agora, están á espera do que decida o xurado, constituído por unha comisión de xornalistas de medios especializados, programadores de salas e festivais, e outras figuras do sector, para ver se son as gañadoras na gala que se celebrará o 27 de abril en Pamplona. Esta é a segunda ocasión na que chegan á final do certame, logro que xa acadaran no 2020, cando só a pandemia as privou de asistir á gala final que se ía realizar en Madrid.

O segundo éxito a nivel estatal que “as lobas” colleitaron este ano foi no Girando por Salas, unha iniciativa que permite ós gañadores realizar 6 concertos en salas de varios puntos da xeografía española. Esto permitiría á Banda da Loba actuar en escenarios nos que, doutro xeito, sería moi complicado que puideran tocar, de momento. Neste caso, o grupo situouse entre as 20 bandas finalistas, colándose nun sensacional noveno posto. Cabe destacar que, tanto no Girando por Salas como nos Premios MIN de la Música Independiente, A Banda da Loba competía con arredor de 750 grupos de toda España. Por outro lado, no horizonte máis cercano da banda está o nacemento do seu novo disco, Xabón Lagarta, que verá a luz o día 29 de abril nas plataformas dixitais. A presentación oficial do novo traballo será o 16 de maio no Teatro Principal de Santiago de Compostela, aínda que xa darán concertos cas novas cancións dende comezos de mes. Xabón Lagarta contará con 12 cancións e abordará o universo das lavandeiras, un espazo tradicionalmente feminino no que estas traballadoras podían ser elas mesmas, fóra do marco do patriarcado. Isto reforza a filosofía da banda, que traslada ao escenario as cuestión que preocupan ou interesan ás súas integrantes. A presentación deste novo traballo e a creación dun maior número de contidos audiovisuais, con varios videoclips que publicarán nos vindeiros meses, son os obxectivos más claros a curto prazo para A Banda da Loba. Un grupo galego e estradense Pódese dicir que A Banda da Loba é un grupo estradense, aínda que só dúas das músicas, as irmás Andrea e Marcela Porto, batería e baixista, naceran neste municipio. Xiana Lastra, a cantante, é de Ortigueira, Estela Rodríguez, a violinista, de Gondomar e Inés Mirás, a guitarrista, de Ordes. O motivo é que, dende que Xiana mudou a súa residencia a Loimil, todos os ensaios os realizan alí ou en Codeseda, polo que A Estrada podería considerarse o seu “campamento base”. Isto, e máis que o nome da banda honra a Pepa a Loba, mítica bandoleira con posibles orixes na zona, demostran a súa relación ca localidade.