Los IES Laxeiro y García Barros incorporarán el bachillerato general ya en el próximo curso

El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer las disposiciones generales para la etapa de bachiller. En estas se incluía la modificación que van a sufrir los currículum, que pasarán ahora a ser cinco con la inclusión de un nuevo itinerario, conocido como bachillerato general. La nueva normativa entrará en vigor para la promoción 2022-2024, por lo que los jóvenes de Deza y Tabeirós-Montes que se encuentren actualmente cursando 4º de la ESO podrán optar a esta opción. Las preguntas que siguen son: en qué centros de las comarcas estará disponible, y en qué consiste esta nueva modalidad.

Bien, en cuanto a la primera cuestión, todavía no se han publicado las listas oficiales de centros en Galicia, dado que la información estatal viene de ser publicada y a ella deben referirse las administraciones autonómicas para confeccionar su propio currículum. No obstante, dos institutos de la zona ya han recibido la afirmativa por parte de la Consellería, y eses son el IES Laxeiro de Lalín y el IES Manuel García Barros de A Estrada. Ninguna de las instituciones pudo aportar más detalles pues están a la espera de saber cómo proceder, aunque esperan tener noticias pronto, pues los programas deberán estar cerrados en julio, que es cuando se cierran las actas al no tener exámenes de septiembre en el último ciclo de la ESO.

No fueron ellos los únicos que manifestaron a la Xunta su voluntad de incluir este itinerario en su oferta académica. En la capital dezana, el IES Aller Ulloa también presentó su candidatura, pero quisieron esperar a la publicación oficial de las listas para pronunciarse a este respecto. El Pintor Colmeiro de Silleda, en cambio, ya recibió la negativa de Educación, pese a que esperaban que esta modalidad fuese a estar disponible en al menos un centro por localidad.

En el mismo barco se encuentran los IES Marco Camballón, de Vila de Cruces, y el IES Antón Losada Diéguez, si bien para estos últimos no contar con el bachillerato general en su programa para el curso que viene no supone un problema, pues desde la dirección reconocen que no tendrían espacio físico suficiente para albergar a más alumnos de los que ya llenan sus aulas.

Por último, el IES Chano Piñeiro de Forcarei no se sitúa en ninguno de los bandos, pues pese a presentarse, todavía no conocen respuesta, ni positiva ni negativa, por parte de la Xunta. Una cuestión que la propia Consellería reconoció y achacó al retraso del Ministerio en emitir las disposiciones generales, lo que, aseguran, “afectó al desenvolvimiento de la parte autonómica que nos corresponde, por lo que estamos apurando al máximo los tiempos para perfilar cuanto antes la parte gallega de los currículum”. Entre otras cuestiones, el sistema educativo gallego deberá tener en cuenta las horas lectivas destinadas a la materia de la lengua cooficial.

En segundo lugar, pues, queda conocer de qué se trata el comentado bachillerato general. Bien, este módulo está diseñado especialmente para los indecisos, o para los estudiantes que desean formarse en varias ramas sin que una sea excluyente de la otra. Así, con esta nueva opción, tendrán la libertad de diseñar su propio itinerario entre las asignaturas ofertadas en los otros cuatro programas. Con una única condición, cursar matemáticas generales en primero, y ciencias generales en segundo. En lo demás, la decisión será suya, a la hora de escoger entre el abanico de optativas del centro en el que estén matriculados para cada uno de los cursos. Por supuesto, seguirán manteniendo las asignaturas troncales y comunes a todos los módulos, que a partir del próximo curso que reincorporarán historia de la filosofía e historia de España.

Finalmente, estas no son las únicas novedades que incorpora esta reforma a la Lomloe. Ahora se contemplará la posibilidad de estudiar el bachiller en tres años, sólo para casos especiales y justificados. Y también cambia el sistema de evaluación, suprimiendo septiembre y dando más poder a la junta de evaluación para pasar a los alumnos de curso si así lo consideran.