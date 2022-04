Dos tiros mortales sin autor (conocido) diez años después

El 6 de abril de 2012 era Viernes Santo y quien más quien menos disfrutaba de un apacible y primaveral día festivo. Angelita Loureiro, de 71 años, aguardaba en su casa –número 5 del lugar de Bailás, en la parroquia lalinense de Goiás– a que unos parientes la fueran a recoger para ir a comer juntos. Probablemente por eso, hacia el mediodía, abrió confiada la puerta a quien (o quienes) le descerrajó dos tiros que acabarían con su vida. Hoy se cumplen diez años de aquel crimen sin resolver que sacudió a la comarca en pleno puente de Semana Santa.

Solo tres años después, en 2015, el Juzgado Nº 1 de Lalín dictaba un auto de sobreseimiento del asesinato de María Paz Angelita Loureiro “por falta de autor conocido”. El informe policial determinaba que no se había constatado un posible autor de los hechos, motivo por el cual la justicia acordaba dar carpetazo al procedimiento, si bien podría reabrirse en cualquier momento ante la aparición de alguna pista. Hasta ahora no ha sido así. De hecho, en 2017, se descartó la reapertura del caso tras el hallazgo de una pistola en el paraje de As Cavirtas, en el Paseo do Pontiñas de Lalín, al no encontrar ninguna relación con el asesinato de Goiás.

En torno a la una de la tarde del Viernes Santo de 2012, la mujer fue encontrada tendida en el suelo, tras la puerta de su casa, por una prima y el nieto de ésta. Había recibido dos disparos a quemarropa en la cabeza pero seguía con vida, por lo que fue trasladada en helicóptero al Complejo Hospitalario Clínico de Santiago, donde falleció horas después el mismo día 6. Las investigaciones iniciales apuntaban que Angelita podía haber recibido los impactos mortales tras asomarse al escuchar un ruido en el exterior o para abrir la puerta de su casa al recibir una llamada al timbre.

Angelita Loureiro vivía sola desde la muerte de su hermano Jesús en una casa próxima a la rotonda de entrada a Lalín desde la carretera de Agolada, una zona con una notable afluencia de tráfico viario. Sus vecinos apuntaban en aquellos días que apenas salía de casa y poco sabían de su vida, aunque estaba bien de salud y se valía por sí misma. Eso sí, Angelita temía por su vida y había pedido a un vecino que cuidase de sus animales si le pasaba algo. Un dato, casual o revelador, que se volvió transcendental después del trágico suceso que acabó con su vida.

La Policía Judicial y Científica de Pontevedra, en colaboración con los agentes de Lalín, realizaron desde el propio día de lo ocurrido una minuciosa investigación en el interior de la vivienda de Bailás para intentar recabar información que esclareciese lo ocurrido. Los investigadores se centraban en un período concreto de tiempo clave para el desenlace del crimen: entre las 11.30 y las 13.00 horas del Viernes Santo. Fue en esa franja horaria cuando la víctima recibió los disparos en su propia casa, ya que sobre las 11.30 una repartidora del pan le había dejado el pedido en su casa. Fue la última persona en hablar con ella. A las 12.51 horas, los parientes con los que más relación tenía y que a menudo acudían a visitarla alertaban a los servicios de emergencias tras hallarla tendida en un charco de sangre.

Pleito con su hijo

Ningún vecino percibió nada extraño aquella mañana. Fuentes de la investigación apuntaban que se trata de un caso “atípico y complejo” al residir la víctima sola y no salir mucho de casa. Descartada la hipótesis del robo –el interior del inmueble no se encontraba revuelto–, las investigaciones se centraron en los primeros días en el entorno más próximo a la víctima. Las miradas se dirigieron a su hijo, con quien la mujer no se relacionaba desde hacía años. El mismo juzgado de Lalín que, una década después archivaría la causa de su deceso, había tramitado en 2005 un proceso judicial entre madre e hijo por la herencia de su marido y padre, respectivamente, y que se resolvería a favor de la mujer. Pero esa línea de investigación tampoco prosperó y el crimen quedó sin resolver. Su único testigo, mudo, la propia casa de Bailás, que estuvo años aparentemente abandonada, hasta que pasó a manos del heredero, junto con otras propiedades de Lalín.