La Festa do Año ó Espeto de Loimil volverá a celebrarse, el domingo 5 de junio, después de dos años sin hacerlo por la pandemia. A excepción del parón en 2020 y 2021, esta parroquia estradense llevaba ejecutando el festejo de forma ininterrumpida desde el año 2002, cuando tres vecinos decidieron honrar a San Isidro Labrador con una fiesta, dado el carácter agrícola de Loimil. Todos los años, la organización encarga la preparación de los corderos a los maestros asadores de Moraña, localidad que celebra la reconocida Festa do Carneiro ó Espeto. Al igual que todos los años, en esta edición se espera que sobre las 5.00 de la mañana, los maestros empiecen a preparar las brasas para que los espetos puedan estar listos a la hora de comer.

Desde la organización esperan tener “el mismo éxito” que en la última vez que se celebró la fiesta, por lo que el formato será “casi igual” que en “2019”, edición en la que recibieron a más de 350 comensales. Este año, el menú constará de pulpo con cachelos y “año ó espeto” con patatas doradas y ensalada, así como bebida, café y postres, lo que correrá a cargo de Pulpería Constante. Las entradas para asistir a la celebración podrán adquirirse por 30 euros en varios puntos que habilitará la organización, en localidades como A Estrada, Vedra, Bandeira o Lalín, además de Loimil. Los planificadores del festejo lamentaron tener que subir el precio, que en 2019 era de 25 euros, pero se vieron “obligados”, a causa del “encarecimiento de las cosas”. Aun así, no consideran que sea caro porque tanto el pulpo como el cordero se servirán “hasta hartar” y la Festa do Año ó Espeto se alargará durante todo el día. De hecho, el festejo comenzará a las 13.30, con una misa en honor a San Isidro, patrón de los agricultores, y después actuará un grupo de música tradicional que tocará durante la jornada. Lo que todavía no pudo cerrar la organización es quién será el encargado de leer el pregón, ni tampoco qué grupo de musica amenizará la celebración durante la tarde. Lo que sí es seguro, es que mientras toque el grupo de música que aún está por confirmar, se habilitará una barra, también a cargo de Pulpería Constante, para que los asistentes que lo deseen puedan disfrutar de algún tipo de bebida mientras presencia la actuación musical, después de la sobremesa.

En busca del Interés Turístico

Los vecinos y la organización de la Festa do Año ó Espeto, llevan años intentando que su celebración consiga la denominación honorífica de Festa de Interese Turístico de Galicia, al igual que otras de las comarcas de Deza y Tabeirós como la Rapa das Bestas de Sabucedo, la Festa de Empanada de Bandeira o la Festa do Cocido de Lalín. Se puede optar a este galardón después de acumular 10 ediciones o más del festejo y en este caso, ya van por la 18º. Desde la organización piensan que, con “la ayuda del Concello” de A Estrada, se puede conseguir la denominación, para hacer “más promocionable” la Festa do Año ó Espeto. Para lograr su objetivo esperan aprovechar que es Año Santo y que por Loimil pasa una ruta del Camino de Santiago.