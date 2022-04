Lalín acogerá este fin de semana la I Feira Internacional de Apicultura Alvariza, que será la novedad de este año en la LIV Feira do Cocido. Desde el Concello manifestaron la necesidad de dar valor a la producción de miel en Lalín, un postre a veces olvidado, pero con gran presencia y relevancia en el tradicional cocido dezano.

Esta novedosa feria apícola, que Lalín pretende convertir en un referente del noroeste peninsular, se desarrollará principalmente en la Carpa do Cocido del campo de la feria, pero también constará de actividades que se realizarán en diferentes puntos del municipio dezano. De hecho, el evento arrancará el sábado con la “Andaina Abelleira”, que discurrirá por 12 kilómetros en la Serra do Candán, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Al finalizar la caminata, los asistentes podrán degustar varias mieles de la zona. Este mismo día, la feria abrirá sus puertas a las 16.00 y un cuarto de hora más tarde, el biólogo Martiño Nercellas dará la primera ponencia, Lalín, os 1000 anos da fábrica apícola. Después de la de Nercellas, la feria acogerá, de 18.30 a las 20.00 horas, las charlas de Luis Navarro y de Elia Pérez, y una mesa redonda que los dos anteriores compartirán con el apicultor Xosé Manuel Durán. En los tres casos, la temática versará sobre la importancia de la polinización y de la conservación de la biodiversidad a través de la apicultura. El sábado, también se realizará el taller infantil “Los insectos también molan”, que impartirá el biólogo Eloy De la Iglesia de 16.30 a 18.00 en Edulcalecrín. Además, a las 17.00 habrá una demostración de maquinaria apícola, concretamente de una fundidora de cera. La actividad, que se celebrará en la Carpintería Metálica el Yunke, correrá a cargo de Marco Antonio Mohedano, gerente de la entidad. Este mismo día, la cocinera, dietista y nutricionista, Patricia Galego y el hostelero César Galego realizarán una demostración culinaria tras la que los asistentes podrán disfrutar de una cata, en horario de 18.15 a 19.30 horas.

El domingo, abrirá sus puertas a las 10.00 de la mañana y se repetirán varias actividades del sábado. Para los niños, se volverá a realizar el taller del sábado y además, de 17.00 a 18.30 podrán aprender a elaborar velas con cera de abeja en la Casa do Mel de Goente. A las 17.00, se repetirá la demostración de maquinaria en la carpintería el Yunke bajo la dirección de Marco Antonio Mohedano. Como novedad, de 11.30 a 12.15 horas se realizará una cata de mieles y de 12.30 a 13.30, Patricia y César harán otra showcooking con diferentes platos. Por otro lado, de 10.30 de la mañana hasta las 19.50 horas, tendrán lugar 7 ponencias diferentes, impartidas por expertos en apicultura de toda España. Después de la última charla, que versará sobre la abeja negra ibérica, se dará por concluida la Feira Alvariza, que cerrará sus puertas a las 20.00 horas.

Éxito de la matanza e instalación de la carpa

El Campo da Feira Vello de Llaín quedó ayer libre de vehículos para la instalación de la gran carpa que se empleará para dar cobijo a distintos actos relacionados con la Feira do Cocido. Hasta el 25 no se podrá estacionar, pero después sí se garantizará dentro de la propia estructura, que se mantendrá levantada hasta el 15 de mayo. Por otro lado, l alcalde de Lalín, José Crespo, quiso felicitar a los organizadores de la Matanza Tradicional do Porco con Begoña Lareu y Pablo Romeo, pedáneos de Madriñán y Noceda, a la cabeza y el centenar de personas que tomaron parte en la organización de la que fue “una de las mejores y más concurridas ediciones de la matanza tradicional”. También agradeció la participación en el evento del cronista oficial del ayuntamiento, Daniel González Alén. El regidor también quiso agradecer a la familia Sampayo, propietaria del Pazo de Anzuxao, la cesión de las instalaciones en las que se celebraron las distintas actividades de la matanza y que convirtieron la celebración en una muestra aun más interesante por la belleza del enclave y de las edificaciones con las que cuenta la casona.