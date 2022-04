Festa dos Maios en Abelao

A asociación ASC Entropía xa leva afincada en Abelao, lugar da parroquia estradense de Oca, un ano. Un dos seus integrantes, Óscar Piñeiro, asegura que “pasaron doce meses pero é como se pasar unha vida”. O motivo destas declaracións ten que ver co aprendido, que moitas veces é unha vara de medir o tempo moito más axeitada que a convencional de segundos, minutos, horas e días. Este grupo de xente chegou (aínda que algunha xa estaba) ás terras de Abelao cun soño ambicioso, non polo material, senón polo nivel de esforzo e traballo que se require para levalo a cabo: a través de dúas propiedades cedidas, crear un centro autoxestionado onde quen sexa poida participar cos seus coñecementos, intercambiando así saberes, e creando unha comunidade que busca un fin claro, a autosuficiencia.

Polo de agora, os seus empeños está a dirixirse ao ámbito da agricultura, así como a restaurar e rehabilitar as vivendas que figuran na propiedade, todo polo súa conta pois non dispoñen de financiamento das administracións, nin o buscan. Dentro das actuacións que levaron a cabo e que teñen previstas executar están a ampliación do seu horto e a súa plantación, e a creación dun bosque comestible. Porén, non todo vai ser traballo.

Os integrantes de Entropía tamén saben argallar bos encontros de ocio e cultura. Nesta liña, este ano tentarán levar a cabo a festa dos maios, “se o tempo acompaña”, como puntualizou Piñeiro. Celebrarase o venres 29 pola tarde e o sábado 30 todo o día ata a noitiña, e entre os atractivos figuran un bar-restaurante ecolóxico, un mercadiño de artesanía, talleres impartidos polos integrantes e demais voluntarios, concertos e por suposto, os xogos tradicionais.

Só queda agardar que publiquen o cartel por redes “ó longo desta semana”, prevé Óscar. E cruzar os dedos para que as inclemencias meteorolóxicas non boten por terra os esforzos desta dinámica asociación.