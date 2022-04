La sidra, pasado y presente de las gentes de A Estrada

La Feira da Sidra volverá a celebrarse en A Estrada después de dos años de parón forzado por culpa de la pandemia. El certamen, que como todos los años está previsto que se celebre el primer sábado del mes de junio, alcanzará su novena edición y se quedará a sólo una del número mínimo para poder resgistrar la celebración como Festa de Interese Turístico Galego.

El presidente de la asociación Maceira e Sidra de A Estrada, José Antonio López Pampín, señaló que estaban encontrando ciertas dificultades para organizar el evento, debido a que la pandemia “frenó en seco” el gran crecimiento que había experimentado el mundo de la sidra en A Estrada durante la última década. Las mayores complicaciones radican en los obstáculos para atraer a la Feira a sidrerías de otros puntos fuera de Galicia, que vienen “perdiendo dinero”, algo que puede resultar inviable en el contexto actual. López esperaque acudan al festejo “alrededor de 25 sidrerías”, después de hacer un balance entre las nuevas y las que cerraron sus puertas por la pandemia. En la zona de A Estrada, una de las entidades que más acusó el parón fue Sidra de Vea, la marca que creó José Manuel Vázquez en 2019. Este productor estradense de Santa Cristina es productor de manzana y optó por dar el paso a la comercialización de la sidra, justo un año antes del comienzo de la pandemia. Sólo acudió a la última edición de la Feira da Sidra y este año ya no participará en ella, aunque no descarta volver a producir esta bebida en el futuro. Las marcas de sidra estradenses que sí se podrán degustar en la edición de este año son Sidra L. P., del promotor principal de la fiesta y presidente de la asociación, José Antonio López, Sidra Peroja, Sidra Rabiosa y Sidra Camino, además de la posible asistencia de Sidra de Ribela, que todavía no ha confirmado su participación.

José Antonio López fue el principal impulsor del crecimiento que tuvo la sidra en la zona de A Estrada durante los últimos años. López empezó con la plantación hace 27 años y la comercialización de la sidra echó a andar 7 años más tarde. Tiene sus manzanos repartidos en 21 hectáreas de fincas en San Pedro de Ancorados, Vea, Carcacía, Arnois y en Moreira, que es donde está el grueso de su plantación. Precisamente, el Rallymix da Sidra, que se celebrará este año por vez primera, tendrá parte de su trazado por las pistas que discurren por las fincas de manzanos que tiene López en esta localidad. El pionero de la sidra en A Estrada se dedicaba a la venta de leche de vaca y al transporte de productos, antes de decantarse por su negocio actual. Por aquel entonces, los camiones que tenía su familia para el traslado de mercancías ya realizaban bastantes viajes a Asturias, para vender manzanas que se producían aquí. López cuenta que “cuando el precio de la leche bajó de 51 pesetas a 37” se deshizo de 14 vacas que tenía en sus fincas y se metió de lleno en el mundo de la sidra. En sus viajes transportando manzanas a Asturias se fijó en los lagares de sidra en los que descargaba su mercancía y realizó un cursillo en Villaviciosa para completar su formación como sidrero. Aunque sus inicios no fueron fáciles, antes de que en Galicia se experimentara un crecimiento del consumo de la sidra como el de los últimos años, llegó a vender su producto por todo el norte peninsular, llegando incluso a zonas del sur de Francia.

Otra de las marcas estradenses que asistirán a la Feira da Sidra es Rabiosa, que se produce en fincas de Callobre y Pardemarín, y que es producida por una familia que se lleva dedicando al negocio de la manzana desde los años 40. Ellos mismos fundaron la empresa Biostore SL, a través de la cual gestionan su producto y que está administrada por Patricia Villamayor, que forma parte de la cuarta generación familiar que se dedica a la manzana. Su bisabuelo ya tuvo una pequeña sidrería en Liñares hace muchos años y ahora, sus descendientes pretenden seguir el mismo camino con una sidra que a pesar del nombre que recibe –es por la variedad de manzana– tiene un sabor “suave y muy agradecido.” Otra sidra muy conocida en la zona de A Estrada es la Peroja, que se produce desde hace una década en el lugar de Agar. Víctor Peroja, el responsable de la marca, señaló que “comercializar la sidra fue dar un paso más” con un producto que se elaboraba en su casa “desde siempre”. Hace diez años decidió habilitar las fincas familiares, que estaban muy descuidadas, y desde entonces produce una sidra artesana que trata de recuperar la sapidez “de antes”, con un sabor ácido y seco de “toda la vida”. La cuarta sidrería que estará en el evento es la Camino, un grupo que experimentó con diferentes variedades de manzana hasta lograr un producto final que es el que comercializan actualmente. La diferencia con las anteriores, además de no producir manzana propia, es que su sidra “se degusta como un vino”, no tiene burbuja y está pensada para acompañar la comida, a diferencia de las anteriores, que se consumen como aperitivo.

Si en algo coinciden las diferentes sidrerías de A Estrada que acudirán a la Feira da Sidra, es en las posibilidades que hay en el municipio para su producción, por la gran cantidad de manzanos, y en la enorme tradición de la que gozó la sidra hasta que otras bebidas, como por ejemplo la cerveza, le fueron comieron el terreno.