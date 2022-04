La réplica del grupo de gobierno lalinense a las acusaciones de la oposición de haber dejado sin gastar el año pasado 7,4 millones de euros del presupuesto no han convencido, al menos, a Compromiso por Lalín. Su coordinador, Rafael Cuíña, calificó de “intolerable” el alegato del ejecutivo [adujo que el cuatripartito había generado en 2018 un remanente de 6,7 millones sobre un presupuesto de 13,5] pues, advierte, una vez más el equipo de José Crespo es incapaz de refutar una acusación y opta por atacar el gobierno anterior sin ofrecer la mínima explicación.

Para Cuíña hay un dato crucial que los populares ocultan deliberadamente como que entonces la gestión municipal estaba sujeta al cumplimiento de reglas fiscales impuestas por el Ministerio de Hacienda y ahora, desde hace un par de años, no es así. “Nosotros estábamos atenazados y no teníamos libertad de gasto en cuestiones que entendíamos eran necesarias, pero este grupo de gobierno sí puede gastar el dinero y no solo no lo hace sino que deja un remanente de más de 7 millones de euros”. “Estos son los que decían O mellor para Lalín y los números objetivos prueban que logran el peor resultado de la historia y está en el top de los concellos gallegos de inejecución presupuestaria”.

Cuíña recuerda cuando el PP, en la oposición, ponía el grito en el cielo “por cuantías muchísimo menores y ahora no dicen nada porque están pillados debido al mismo argumentario”.

Asegura el exalcalde que a las tres fuerzas de la oposición no le quedó otra salida que solicitar un pleno extraordinario para que en este foro el ejecutivo diese explicaciones al respecto. “Lo lógico es que el alcalde, José Crespo, tomase medidas drásticas y que hubiese ceses, porque si no los hay el responsable político directo es él y nada más que él. Que ofrezca explicaciones y se deje de defenderse atacando”, sentencia.

“Que se dejen de tergiversar cantidades de pérdidas de subvenciones cuando ellos mismos saben que algunas, como 400.000 euros de un plan de empleo, no se pudo ejecutar porque no había el número mínimo de jóvenes participantes”. Así resume la acusación del ejecutivo al cuatripartito de haber perdido en su mandato un millón de euros en subvenciones. Y recuerda que solo por una pésima gestión en las obras del parking, en la anterior época del PP en el poder el Concello tuvo que hacer frente a más de un millón “por chapuzas urbanísticas, así que lo mejor es que estén callados”.