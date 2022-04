La edil de Facenda de Lalín, Paz Pérez, achaca a la oposición “incoherencia y amnesia selectiva” por solicitar un pleno sobre los 7,4 millones de remanentes para gastos generales sobre la cuenta del año pasado [con un presupuesto de 19,4 millones] “cuando en 2018 ellos dejaron 6,7 millones de remanentes sin gastar, siendo más del 50% de los 13,5 millones de euros del presupuesto”.

Destaca la concejala- que el “desgobierno cuatripartito” encabezado por Rafael Cuíña protagonizó el “récord absoluto de ineficacia de gestión y de inejecución presupuestaria en 2018” al dejar sin gastar 6.713.580,88 euros en remanentes de tesorería para gastos generales, una cantidad que suponía el 50,3% de los 13.570.462 euros de presupuesto municipal que manejaba ese año el cuatripartito. “Deberían estar avergonzados de solicitar dimisiones, porque la diferencia de los datos es abismal: ellos no ejecutaron más de la mitad de un presupuesto de y nosotros tan sólo el 38,1 por ciento”, remarca.Y se pregunta si entonces hubo dimisiones como ahora exige la oposición. Por eso tilda de “cinismo político del trío Cuíña-Santalla-Vilariño” llevar tres años diciendo que los remanentes que dejaron fueron “un ahorro para todos los vecinos y una muestra de gran gestión”, mientras que cuando son del actual gobierno se convierten justo en el contrario. “Tratan de engañar y manipular a los vecinos, cuando las cifras lo que evidencian es la inoperancia del anterior gobierno en cuanto a la gestión económica, porque todo el mundo recuerda que ni siquiera se ponían de acuerdo donde gastarlos”, afirma.

Por otro lado, Pérez aclara que los 7,4 millones de remanentes que critica la oposición es no refleja la realidad actual. Hay 3.544.280 euros comprometidos, una parte importante ya con el gasto autorizado y licitado y otros con el crédito retenido y próximo a contratarse, con el que la cifra de remanentes que la oposición baraja “en bruto” está muy lejos de la realidad actual. Concretamente, las partidas más grandes ya licitadas o comprometidas con cargo a los remanentes de 2021, son: 574.874 euros (reforma de Maruja Gutiérrez y Montefaro), 385.647 (urbanización de la parcela del CIS), 49.044 (pavimentaciones en vías públicas), 793.185 (arreglo de pistas), 509.814 (saneamientos en Ateán, Somoza, Cadrón, Milleirós, Outeiro y Losón), 355.448 (redacción de proyectos), 330.516 (cubiertas del Xesús Golmar), 250.028 (proyectos adjudicados). Además, hay que sumar ocho actuaciones con cuantías de menor calado.

“La fotografía de los tres portavoces solicitando el pleno de los remanentes representa un modelo pasado a lo que los lalinenses le dijeron no en 2019 por su gestión perjudicial para los intereses de Lalín”, argumenta la concejala, que considera “muy grave” que la oposición quiera “engañar y manipular a los vecinos, insinuando que el dinero de los remanentes se perdieron, cuando la realidad es que o ya están adjudicados y licitados y en proceso de ejecución, o pendientes de ser consignados para nuevas actuaciones”. Esta situación contrasta, manifiesta Pérez Asorey, “con la del desgobierno anterior que los dejó sin adjudicar en su gran mayoría, es decir, sin destinarlos a actuaciones positivas para la gente, insistiendo en que eran dinero que estaban ahorrados, cuando la realidad era que no eran capaces de gestionarlos y adjudicarlos”. La oposición recordó en sus críticas que en los dos últimos años cerrados el gobierno no estuvo sujeto al cumplimiento de la regla de gasto.

Más de un millón de euros perdidos

“El único gobierno que perdió dinero para los vecinos de Lalín fue el cuatripartito en el que ya estaban Rafael Cuíña, Francisco Vilariño y el PSOE, que en un solo mandato perdió 1,04 millones de euros”, declara Pérez. La edil desglosa estas cuantías del siguiente modo: 424.724 euros (programa juvenil de la Unión Europea), 200.000 euros (subvención de la Diputación para el arreglo del entorno del Sagrado Corazón, 112.231 euros (puente de Bustelos), 41.236 euros (calefacción del auditorio de Vilatuxe de fondos Feder) 183.493 euros (materiales para conservación y bacheo de pistas del Plan Concellos 2016) y otros 15.090 euros de una intervención encaminada ala mejora de accesibilidad y señalización del Pazo de Liñares. La responsable municipal de Facenda y teniente de alcalde demanda a los portavoces de las tres fuerzas de la oposición “que se documenten” para evitar “hacer el ridículo pidiendo dimisiones por cuestiones que ellos mismos gestionaron mucho peor, por lo que ya deberían estar en sus casas y retirados de la política”.