O folclore galego faise oír en A Estrada

A zona dos viños de A Estrada tornouse onte en escenario da música folclórica galega. Un punto de encontro e confraternidade entre músicos e músicas de distintas zonas que souberon conxugar as gaitas, pandeiretas, acordeóns e demais instrumentos para tocar todos ao mesmo son e alegrar así o ambiente na vila. Deste xeito, dende as 12.00 do mediodía, os negocios hostaleiros da rúa comezaron a ferver con rebumbio das xentes, que se achegaban para desfrutar dun sábado diferente, acompañado polo bo tempo primaveral.

Cada grupo tocou una media de 45 minutos por establecemento. Mentres, a xente optaba máis polas mesas ao sol, na terraza, polo que algúns dos grupos que tocaron en interior, como é o caso de Gharatuxa Compostela, chegados da capital galega, tocaron na soidade. Porén, este non era o caso en todos os locais, véxase o exemplo do 20 Berzas, que contou coa actuación de tres grupos: Os muíños de Sarela, Os que hai, e Cotío Gaiteiros. No seu caso, todos tocaron dentro do establecemento, e pese a ter as mesas da terraza ocupadas ao 100% do seu aforo, dentro tamén se podía ver o reclamo, coa barra desbordada e sen cadeira baleira á vista. En xeral, no que toda a comunidade de hostaleiros da zona coincide e en que esta clase de iniciativas axudan a dinamizar os negocios, facturando o dobre, ou incluso o triplo, do que sería un sábado normal ao mediodía. Así o comunican os empresarios ao fronte do 20 Berzas e o Candil de Silvia. Dende o Enredo, pola contra, explican que se ben nas mesas de fóra houbo clientela, en interior a penas se notou, feito que achacan a que as pasadas edicións adoitaban estar acompañadas de choiva.

A iniciativa chega como auga de maio nun momento no que os hostaleiros locais comezan a recuperarse dos altibaixos da pandemia, e dado o éxito desta convocatoria, o gremio confesa estar a tramar novas propostas de ocio para conseguir remolcar dous anos de dificultades.

A Pulpería Porta tamén duplica ganancias con esta actividade

Os bares da Zona dos Viños non foron os únicos que se beneficiaron dos Cantos de Taberna. A Pulpería Porta, que adoita montar a súa carpa todos os sábados de feira na praza do Mercado, tamén veu crecer siginificativamente o volumen de comensais este sábado. Entre os grupos, que despois dunha longa mañá de música e cánticos precisaban recargar enerxías, o persoal dos negocios que viñan de pechar unha boa caixa, e os veciños que con ánimo festivo se deixaron convencer pola preguiza para cociñar, as mesas do pulpeiro estaban a rebordar. O cociñeiro, Toño Agra, comentaba a este medio que o escenario deste sábado a mediodía para nada era o habitual, “xeralmente temos dúas mesas ao fondo con algo de xente, pero o de hoxe non é para nada o normal”. Asegura que as ganancias da pasada xornada duplican facilmente a de outras feiras, e agarda que as próximas citas estradenses: a Semana Santa, o Salmón e a Sidra, axuden a recuperara as perdas destes meses.