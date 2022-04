Los locales de la Serafín Pazo organizan la primera edición de la Festa do Motor

El casco urbano de A Estrada acogió ayer la primera edición de la Festa do Motor, un evento organizado por los pubs Décadas, Ozone y Sky para presentar el Rallymix da Sidra, que se celebrará los días 9 y 10 de abril. A las 19.00 horas fue la presentación oficial de la competición en la Praza do Concello y a partir de las 20.00 los coches de los 12 pilotos estradenses que participarán en la prueba se expusieron a lo largo de la calle Serafín Pazo. Los locales que coordinaron la iniciativa hicieron que la jornada coincidiera con los Cantos de Taberna, para aprovechar el gran ambiente que hubo ayer en las calles de A Estrada. Mientras los viandantes contemplaban los vehículos, el Café Ananás, Casa Neira y Bar As 3 Portiñas, que también colaboraron en el evento, sirvieron pinchos variados a los pilotos y otros miembros de las escuderías que participaron en la iniciativa.

La jornada, que gozó de una buena afluencia, reunió a varios pilotos de la zona de A Estrada y alrededores, que pudieron comentar con los asistentes diferentes aspectos de sus vehículos o cuestiones referentes al Rallymix, la prueba que servirá para abrir el Campeonato Gallego de este año. Los organizadores de la primera Festa do Motor se mostraron muy satisfechos con la buena acogida que recibió la iniciativa por parte de los vecinos de A Estrada. Tras superar con nota esta primera edición, los locales de la calle Serafín Pazo ya piensan en realizar más ediciones del evento en los próximos años. El Rallymix da Sidra busca ser un gran reclamo La Festa do Motor 2022 fue la presentación oficial del Rallymix da Sidra, un evento que buscará promocionar esta bebida típica de A Estrada a nivel gallego y nacional, de la mano de la tradicional Festa da Sidra que, a excepción de los dos años de pandemia, se celebra todos los veranos en la localidad. La competición se celebrará el sábado 9 y el domingo 10 de abril, y será la primera prueba del Campeonato de Galicia. Las sidrerías Peroja, Rabiosa, Camino, López Pampín y Nord han donado cuatro cajas de sidra a la organización de la carrera, que repartirá las botellas entre los mejores de la competición como parte del premio. Este es el primer año que se celebrará el Rallymix da Sidra, pero desde la organización esperan aunar fuerzas en las próximas ediciones con la Subida á Estrada, prueba muy típica en la localidad y perteneciente al Campeonato Gallego de Montaña. Además, otro de los objetivos de la organización del recién creado Rallymix es hacerlo coincidir con el fin de semana de la Festa da Sidra de A Estrada, lo que permitirá atraer mucha más gente a la localidad estradense durante eses días. El nuevo Rallymix da Sidra no sólo lleva el nombre de esta bebida típica, si no que su trazado partirá de Moreira, muy cerca de las plantaciones de manzanos que hay en la zona.