París de Noia de aperitivo para el Cocido

No son pocos los lalinenses los que a estas alturas del año desconocen que la Feira do Cocido no se ha suspendido sino que el gobierno apostó por aplazarla a finales de este mes en previsión de que la pandemia sanitaria se relajase o al menos no tuviese la incidencia que a finales de febrero. La cita gastronómica recupera su formato tradicional y este sábado día 24 volverán las carrozas a desfilar por las calles y la carpa del Campo da Feira Vello se llenará de puestos de venta.

La víspera del día grande del Cocido es, tradicionalmente, una jornada de gran afluencia de público, que en esta ocasión está además reforzada por la celebración del Rali do Cocido. En la víspera de la fiesta habrá otra atracción que suele atraer a muchos incondicionales: la orquesta París de Noia. La agrupación musical confirmó en sus redes sociales el espectáculo de la capital dezana para el 23 [el 15 estará en la parroquia estradense de Arnois] dentro de su Tour 2022 A xira do Camiño. Porque las orquestas, como algunas de las icónicas bandas de rock, desde hace tiempo también se apuntan al concepto tour. Por otro lado, la junta de gobierno de Lalín aprobó días atrás dos contrataciones relacionadas con el Cocido, que en próximas fechas será presentado en Santiago de Compostela y en Madrid. El primero fue adjudicado a favor de la imprenta local Alvarellos por un importe de 15.537 euros y se trata de un libro especial con motivo de los 54 años de la celebración gastronómica. La misma empresa asumirá el suministro de diferente material gráfico promocional de la fiesta de este año por 12.810 euros.