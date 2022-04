El edil de Compromiso por Lalín Miguel Medela valoró ayer las declaraciones del concejal de Deportes, Avelino Souto, por el episodio del pasado sábado en el campo de Vilatuxe donde coincidieron hasta tres encuentros a la misma hora. El miembro del gobierno acusó a Medela de no haber seguido el protocolo de comunicación para la reserva del terreno de juego para el partido del club Vilatuxe veteranos de fútbol. Pues bien, el edil de Compromiso asegura que le pasó hace dos meses todo el calendario de los encuentros, no solo del Vilatuxe, sino del Lalín y el Gresande y que el miércoles de esa misma semana se lo volvió a reiterar. “No me contestó, pero no puede decir que no reservamos el campo cuando le mandé un mensaje unos días antes y desde hace dos meses tiene el calendario completo”, indicó.

Miguel Medela aprovechó esta réplica para cargar duramente contra el concejal por su gestión del campo de esta parroquia. Después de que Souto le pidiese que dejase de arrogarse todos los méritos por la renovación integral de las instalaciones de San Lorenzo, el miembro de Compromiso le achaca varias cuestiones “con las que hasta ahora estuve callado, pero todo tiene un límite”. Aduce que fue él quien avisó al gobierno local de que con las obras del campo ultimadas faltaban los huecos para anclar las porterías para la práctica del rugby, que dos meses después de acabar los trabajos el terreno estaba sin pintar o que una vez que la empresa adjudicataria no instaló una malla prevista ahora el terreno no drena y se forman charcos. También le echa en cara que sean los clubs quienes limpian los vestuarios, que el campo no se riega antes y después de cada partido o que de la prometida iluminación nada se sabe meses después. Santi Castro En otro orden de cosas, Compromiso exige a Souto disculpas al árbitro de rugby Santi Castro “tras quedar en evidencia después de las declaraciones de la federación, negando que pretendiese boicotear el final de la liga senior masculina”. Compromiso indica que su representante y exedil de Deportes en el cuatripartito es una persona con una amplia trayectoria en esta disciplina, “además de un orgullo para Lalín por su condición de árbitro nacional”.