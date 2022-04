Lleno, por favor

Como agua de mayo. Así nos vienen a los consumidores los descuentos de 20 céntimos por litro de carburante que desde ayer y hasta el 30 de junio se aplican en las estaciones de servicio para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en la tremenda subida de los combustibles en la últimas semanas. El ahorro será de entre 10 y 12 euros al llenar el depósito, según la Organización de Consumidores y Usuarios. Pueden suponer unos 75 euros al mes por familia.

Por eso, a lo largo de la semana había clientes en las comarcas “que solo repostaban 5 y 10 euros”, a la espera de la entrada en vigor de las deducciones, como explica la gerente de SBC Gasolineras, Ana García. Apunta que sí aumentó la afluencia en la estación estradense, pero no hasta el punto de generar colas de espera como ocurrió en otras gasolineras de la marca en Santiago o A Coruña.

Bonificaciones para el gasóleo agrícola

SBC aplica además bonificaciones en función del consumo, como realizan desde tiempo atrás otras estaciones de la zona, al margen de los descuentos que también comienzan a aplicar las grandes petroleras como Repsol y Cepsa. En el caso de Staroil, su estación en el polígono Lalín 2000 cuenta con bonificaciones de hasta 30 céntimos por litro (incluidas las del Estado), que llegan a los 35 en el caso de transportistas y empresas. “Nuestra intención es incrementar estas deducciones” explica el director de operaciones, Pablo Valle. Desde primera hora, esta estación del parque industrial registró un goteo continuo de clientes. “Se notó la afluencia en todas nuestras estaciones del territorio nacional, hasta el punto de que en algunas tuvo que estar la Policía regulando el tráfico”, desde primera hora de la mañana.

Pero los descuentos de Staroil van más allá del gasóleo A y la gasolina. Aplica también deducciones para los consumidores de gasóleo B, el empleado en maquinaria agrícola. Para ello, las personas interesadas deben contactar con el número de teléfono de su comercial, el 674 55 36 19. Valle recuerda que el 1 de abril del año pasado, el gasóleo B estaba a 0,69 euros el litro, y ayer, sin descuentos, suponía más del doble, 1,38. Aplicadas las deducciones, el cliente al fina paga 1,19 euros por litro.

Pablo Valle añade que el mercado del combustible es muy volátil, y las ventas que ayer se dispararon por los descuentos van a seguir subiendo “hasta el lunes”. Y es volátil, sobre todo, desde el inicio de la guerra de Ucrania. Ayer, Rusia acusó a Ucrania de atacar e incendiar un depósito de combustible en la ciudad rusa de Bélgorod. Esto va a incrementar aún más las ventas, ante el miedo a una posible falta de suministro.

El precio del monolito, sin el descuento

Y precisamente, la falta de suministro de combustible hacía temer ayer a la estación de servicio de A Bandeira. “A primera hora fue una locura, muchos clientes nos preguntaban por el descuento, desconcertados” relatan desde la gerencia. Hay que recordar que los monolitos con los precios del combustible marcan qué cuesta el gasóleo o gasolina, pero sin los descuentos, que aparecen reflejados en el tíquet, una vez que se paga. Así, si, el gasóleo está a 1,839 el litro, el cliente en realidad paga 1,639. De esos 20 céntimos, 15 los abona el Estado y los 5 restantes, la petrolera.

Y aquí viene el problema: las gasolineras deben descargarse un formulario para adherirse a esta iniciativa, antes del 15 de abril. Pero es probable que el Estado no les ingrese esos 15 céntimos por litro hasta a lo largo de la semana que viene. Así que las estaciones tienen que adelantar un dinero que muchas no disponen, sobre todo si se trata de pequeñas empresas. En A Bandeira hay 10 personas empleadas, y si tienen que adelantar esas deducciones, podrían tener problemas para pagar salarios. Días atrás, el presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, Julio López, ya dejaba claro que estas pequeñas empresas no estaban en situación de adelantar el dinero que les reembolsará Hacienda.

Cálculos en base a las ventas de 2021

Las críticas de las estaciones de servicio libres se centran también en el sistema que ha empleado el Gobierno estatal para decidirse por ese descuento. Las empresas, en enero, remiten al gobierno las cuantías vendidas el año pasado de cada tipo de combustible. El Estado realiza una división entre los 12 meses y así obtiene una media, que sirve para calcular el reembolso a cada gasolinera.

El problema está en que esos cálculos son de 2021, un año en el que hubo bastante menos movilidad de lo que habrá en este, en vista de la casi total desaparición de las restricciones por la pandemia sanitaria. Queda también la deuda de si las grandes petroleras subieron hasta 60 céntimos los precios durante las últimas semanas a la espera de tener más margen ahora, con los descuentos.

Fallos informáticos por la avalancha

Las estaciones de Repsol en las comarcas no fueron ajenas a la caída del sistema informático que registró durante la mañana esta petrolera a nivel nacional, ante la avalancha de clientela. Repsol supera las 3.300 estaciones en el Estado. Cabe recordar, por último, que las deducciones de 20 céntimos por litro también se aplican en las estaciones de las cooperativas agrarias. Algunas, como la de Cobideza, anuncia más descuentos en gasóleo agrícola cuando comience la campaña forrajera.