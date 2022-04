“A apicultura está de moda, hai xente que se interesa por ela”

O próximo fin de semana, os días 9 e 10 de abril, o Concello de Lalín acolle a súa I Feira Internacional de Apicultura de Lalín, bautizada tamén como Alvariza.Combinará charlas, degustacións e exposicións, así como unha ruta polas alvarizas de Vilatuxe. Ol programa está organizado por David Liñares, apicultor ademais en Gresande e responsable da marca Mel Liñares.

–¿En qué se diferencia a feira de Lalín doutros certames?

–Ade Lalín tén un carácter internacional, con expositores chegados de Portugal, Grecia ou Austria. Son empresas de maquinaria. Neste sentido contactaramos tamén con firmas doutros países como Italia, que acudirán en sucesivas edicións. Quixemos facer unha feira de todos e para todos. Por eso, haberá ademais da caminata polas alvarizas de Vilatuxe, ponencias e talleres sobre a polinización e a biodiversdade. Coñécese moi pouco sobre a importancia das abellas silvestres, Non podemos esquecer que as abellas teñen un valor económico moi grande para a agricultura, como ocorre no sur de España ou en Francia, con produccións intensivas de naranxas e tamén de colza, no caso francés, ou en Sudamérica, cos cultivos de xirasol. As abellas tamén se empregan como polinizadores en Galicia en plantacións de kiwis e maceiras. Sen abellas, estas produccións non serían como son.

–Teñen que loitar, ademais de co abandono da actividade agraria, contra o cambio climático.

–O clima é fundamental. Este ano o normal sería que estivesen caendo xeadas desde xaneiro, e non foi así. O ano pasado, as colmeas dispoñían dun par de semanas en xullo para aproveitarse do néctar de castaños, pero choveu na primeira semana. Cara o final do verán pode producirse mielato a partir do carballo, pero o ano pasado choveu desde agosto e non houbo calor suficiente e claro, afectou.Agora mesmo, estamos coa cría de raíñas, que necesitan tanto zánganos para fecundarse como horas de calor, que tampouco se están dando. E se nas colmeas temos unha mala reproducción, podemos correr o risco de quedar sen nais.

"A velutina xa é máis un problema social"

–Por outra banda, ainda que si hai certo control da Vespa velutina, no sur de España xa apareceu outra especie invasora, a Vespa orientalis. Outro ataque máis ao sector.

–Coa globalización, é imposible controlar as especies invasores, porque semoven co transporte, e por iso é moi fácil que entren especies doutros países. A Vespa velutina crea problemas na costa todos os anos, ata o punto de que xa están cazando raíñas agora mesmo. Nesta zona, no Deza, o feito de que polas mañás o termómetro marque un ou dous grados si lles afecta á velutina. Teño que engadir que en Lalín, o Concello fomenta moito o trampeo, e isto é moi boa cousa. Pero a velutina reprodúcese e vai estar moi presente, así que xa é máis un problema social. Cando os apicultores rematamos de coller o mel, a velutina tarda uns 15 días en atacar as abellas. O problema está en que se unha persoa vai rozar unha silveira ou podar unha árbore, pode dar cun niño de velutinas e ser atacado. A Vespa orientalis é outra avespa, cambia o color e tamén a forma e o ciclo respecto á velutina.

–¿Podemos dicir que a apicultura é unha actividade en alza?

–É certo que hai xente que se interesa por ela, e que é unha actividade que está de moda. Pero tamén quero indicar que é un traballo moi duro, e que o clima inestable, como diciamos, provoca que as produccións non sexan como deberían ser. Na comarca de Deza hai moi pouca xente que viva só das abellas. E pese a que hai modernización e maquinaria neste sector, esas modernidades céntranse sobre todo nas labores de extracción do mel e centrifugado. Adoitar andar con moito peso.

–Polo que me conta, non é un traballo que permita descansar nalgunha etapa do ano.

–É certo que os coidados no inverno son menores, pero hai entre nove e dez meses de traballo moi intenso. Na presente campaña, podemos dicir que levamos un mes de desfase.

–Na cata de queixos e meles de Galicia adoitan recibir premios os meles feitos aquí en Deza. ¿Temos nivel aquí neste alimento?

–Sen dúbida, nas distintas edicións desas catas adoitan figurar meles da comarca entre os premiados.

–Ao comezo da entrevista, vostede menciona o tremendo papel das abellas na agricultura, en canto polinizadoras.

–Asi é. A I Feira Internacional de Apicultura de Lalín quere acercarlle a apicultura á xente de a pé, que non é apicultora. Por iso, imos facer a andaina por Vilatuxe, pero tamém poremos en marcha talleres e ponencias sobre os polinizadores, tanto abellas como bolboretas en canto a relevancia que teñen para que se manteña a biodiversidade. E imos incidir, sobre todo, na relevancia que neste sentido teñen tamén as abellas silvestres.