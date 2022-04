Al mal tiempo, buen corte de pelo

Ya se ha hablado en numerosas ocasiones de la generosidad del pueblo estradense. Especialmente en los últimos meses, en los que un alto porcentaje de la comunidad se volcó sin límites con la sociedad ucraniana, donando alimentos, ropa y demás enseres, e incluso cediendo segundas viviendas para acoger a refugiados. Es así como siete familias de este país en guerra acabaron viviendo aquí, en tierras de este municipio. No obstante, una vez llegan, es importante preguntarse qué otras necesidades pueden tener, qué se puede hacer para que se sientan un poco mejor después de semejante pesadilla que les ha tocado vivir.

Estas preguntas son las que la peluquera estradense Carmen Gaiteiro, de Peluquería Gaiteiro, se hizo hasta dar con una propuesta muy humana, que quizás no a muchos se les pasaría por la cabeza: ofrecer servicios de peluquería de manera gratuita. Gaiteiro explica que “cuando me enteré de que venían no paraba de pensar en cómo ayudar. No quería donar ropa o alimentos, porque eso ya lo hizo mucha gente, y al final no cubren todas las necesidades. Así que se me ocurrió esto. Creo que verse bien es importante para la autoestima, que les hará falta tras pasar lo que vienen de pasar”.

Así, la empresaria en seguida se puso en contacto con la asociación Donaciones A Estrada, encargada de gestionar todo el proceso de desplazamiento y reubicación de los refugiados, para ponerse a su disposición, y desde la semana pasada ya ha atendido a dos familias.

“La semana pasada corté el pelo a una abuela y su nieto. El joven tendría unos 15 o 16 años, y empezaba al instituto en esos días. Me pareció buena idea que pudiese cortarse el pelo para empezar con buen pie, al fin y al cabo ya llevan dos semanas aquí y a los chicos les crece muy rápido el cabello. Lo que me rompió el corazón fue ver la tristeza que tenía. Era muy difícil arrancarle una sonrisa, se podía ver que lo había pasado mal”, confiesa.

Lo cierto es que incluso una vez llegan aquí, estas personas no lo van a tener fácil. Es normal sentirse deprimido, perdido, y que el trauma empiece a pasar factura una vez el cuerpo se siente a salvo. Quedan grandes retos a los que hacer frente: la dependencia, la falta de recursos económico, y sobre todo, la falta de comunicación.

La gran mayoría de los recién llegados todavía no hablan español, y muy pocos controlan el inglés, lo que ralentiza drásticamente el proceso de adaptación. Aún así, ellos se esfuerzan para aprender lo antes posible, yendo a clases y estudiando por su cuenta. Es el caso de una madre que el miércoles visitó la peluquería de Carmen con su hijo de 11 años. A ella le echaron el tinte, y a él le cortaron el pelo. Mientras dejaba que le sacasen una foto explicaba en inglés que ya había aprendido algunas palabras en español, y que también entendía otras pocas. Tanto ella como su familia estaban muy contentos con su nuevo hogar, “es muy bonito, y muy verde”. También sonreía al recordar la bondad de sus vecinos, pero lo que más la aliviaba era saber que su hijo tenía otro compañero ucraniano en clase.

Carmen sabe que con cortar el pelo no basta, que estas personas necesitan más ayuda, sobre todo dinero. Por eso el próximo lunes 11 e abril, día en el que le tocaría cerrar, va a realizar una jornada de puertas abiertas. “La gente puede venir con cita a cortarse el pelo o lo que necesite, y todo lo que se recaude irá directamente a estas familias. Dinero que yo misma entregaré personalmente”, señala. La iniciativa viene a demostrar, una vez más, la capacidad de empatizar y arropar que tiene este municipio. Ahora sólo queda esperar a que acuda el mayor número de clientes posible, ya que “si la cosa funciona bien, haré más. No me importa renunciar a unos cuantos días libres si es para ayudar.”