La federación niega que Santi Castro tratase de boicotear la final gallega de rugby en Vilatuxe

La Federación Galega de Rugby niega que el exedil lalinense y miembro de Compromiso Santiago Castro tratase de boicotear la celebración de la final de la liga gallega senior masculina en el campo de Vilatuxe, que disputarán este domingo el Universidade de Vigo y el Ferrol. El concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto, había cargado contra Castro en este sentido citando a fuentes de la federación que así se lo habían confirmado.

Castro, que ayer habría conversado con el concejal para pedirle explicaciones, asegura que solo intervino en calidad de árbitro cuando el presidente del comité autonómico lo llamó para solicitarle información técnica sobre el estadio. Reconoce que en su informe le indicó que para la celebración del partido era preciso pintar las líneas, que la línea de ensayo no tenía los reglamentarios cinco metros y que las vallas estaban más próximas de lo permitido. Y anuncia que incluso formará parte del conjunto arbitral.“Yo no llamé a la federación ni a ningún lado, solo informé sobre lo que me piden y tampoco decido nada”, aduce Castro. Consultada la federación gallega por este asunto su presidente, Ignacio Cociña, atribuye la negativa en primera instancia al presidente del comité de árbitros, que no estaría demasiado a favor de llevar a Vilatuxe el encuentro. El dirigente explica que hace más de dos meses contacta con el Club de Rugbi Lalín para sondear la posibilidad de que la capital dezana acoja este encuentro teniendo en cuenta que habrá otra actividad en Silleda. “Desde el club nos dicen que el campo está en obras [el Cortizo] y que por tanto habrá que jugar en Vilatuxe”. Es un mes después cuando el responsable del comité de árbitros discrepa con la elección del campo, lo que fuerza a la federación a buscar una alternativa en caso de que la lalinense falle por algún motivo. “Una vez que nos comentan fueron subsanados los problemas ya se decide ir adelante y eso es lo que puedo contar con honestidad”.

El PSOE pide gestión

Por otro lado, el PSOE acusa a Souto de “faltar escandalosamente a la verdad” y de “huir de manera imprudente y nerviosa hacia adelante arremetiendo contra todo para ocultar su pésima gestión en el ámbito deportivo”. Dice que el descontento entre la ciudadanía y el colectivo deportivo hacia su gestión es evidente y refuta que ahora haya más niños en natación que durante el cuatripartito pues ahora se eliminaron los cursos de las Anpas y este espacio está siendo usado por natación libre. Y se desmarca de las supuestas denuncias ante Sanidade por el estado del Arena.