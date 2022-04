La corporación de Silleda aprobó ayer por unanimidad la subrogación de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que desde hoy pasarán a formar parte de la plantilla municipal. El alcalde, Manuel Cuiña, le aclaró a la portavoz del Bloque, Tania Cornado, que no se subrogaba el equipo administrativo “porque el único personal administrativo que tenía la empresa era una gestoría”. A preguntas de la oposición, el regidor avanzó que se realizarán todas las reclamaciones oportunas a la ya exconcesionaria, Saluvi, comenzando por el aval. Ante la inquietud del PP sobre los informes técnicos, Cuiña explicó que no habrá problemas económicos este año para mantener el servicio.

Es más, el SAF no dejó de funcionar cuando trascendieron los embargos y dificultades de Saluvi para pagar las nóminas. Por ello, Cuiña quiso agradecer el trabajo del personal de Servizos Sociais, así como el de la concejala responsable, Ángela Troitiño, y el de los técnicos de Intervención y Secretaría. Todos los meses llegan solicitudes para filmar en la Fervenza do Toxa o en Carboeiro Hubo también unanimidad a la hora de votar la ordenanza municipal para el reglamento de rodajes cinematográficos. La edil de Cultura, Mónica González Conde, apuntó que la normativa surgió de la mano de la Diputación, la primera del Estado que formará parte de la Spain Film Comission y que además ofrecerá a los municipios participar en un catálogo de recursos cinematográficos que estarán a disposición de las productoras. En el caso de Silleda, casi todos los meses llegan peticiones para filmar en enclaves como la Fervenza do Toxa o el monasterio de Carboeiro. Aunque votó a favor, el PP propuso que se actualizase la ordenanza que, como apuntó también el gobierno, es de 2012 y hoy en día no se aplica por la pandemia, como ocurre con otros tributos. Escuela de Cortegada Los concejales presentes también respaldaron la modificación de crédito de 48.000 euros para consolidar la antigua escuela de Cortegada. La obra no va en el presupuesto de este año porque el Concello estuvo esperando que se materializase el compromiso de Agader para cofinanciar la obra, en vista de un proyecto de 2017. Ante la falta de avances, el Concello encargó un proyecto hace 15 días. Por unanimidad, también, se decidió delegar en el ORAL la recaudación por vía ejecutiva de todos los recursos. El modelo de Ponteareas sobre fosas sépticas En mociones, el PSOE aprobó en solitario una sobre la Guerra de Ucrania, ya que el Bloque votó en contra y el PP se abstuvo, al preferir una declaración institucional. Por parte del BNG se defendieron tres. La que pedía más información a los vecinos sobre los parques eólicos quedó frenada por los socialistas, al considerar que ya se cuenta con datos. La mayoría del PSOE tumbó también la petición sobre el vaciado de fosas sépticas en el rural. PSOE y PP advirtieron del coste y complejidad de dicho vaciado con estores autorizados, como marca la normativa. Pese a todo, Manuel Cuiña se comprometió a valorar el modelo de Ponteareas, para ver si merece la pena realizar un estudio de costes. Cornado sí tuvo unanimidad en su moción de apoyo al pueblo saharaui. Por último, en ruegos y preguntas el portavoz del PP, Ignacio Maril, formuló varias cuestiones relacionadas con la seguridad y las obras en la calle Progreso, que ya está totalmente hormigonada y a la espera de reabrir al tráfico, aunque todavía hay que aguardar varias jornadas para que fragüe el firme. El PP, por otra parte, demandó qué medidas estaban previstas ante el aumento de la inflación. Por su parte, Tania Cornado demandó, entre otros ruegos, la puesta en marcha de un plan para la recogida de colillas en la vía pública.