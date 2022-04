Compromiso por Lalín pregunta al grupo de gobierno por qué mantiene la circulación de vehículos de manera permanente por el tramo de la calle Rosalía de Castro conocido como la zona dos viños. Desea que aclare la razón “de poner en riesgo a los vecinos en momentos de ocio, a niños que juegan o, afortunadamente a los muchos visitantes que los fines de semana del Cocido”. Desliza que la decisión de no cerrar la calle los fines de semana quizá tenga que ver “con que a lo mejor el alcalde, José Crespo, no considera afines a los hosteleros de la zona y pretende beneficiar a otros que le piden que no se cierre”.

Compromiso manifiesta si es más relevate tratar de minusvalorar una medida exitosa por el cierre de una calle de ocio con un solo garaje que la seguridad de los vecinos y visitantes. “También queremos saber de quien será la culpa, después de tantas advertencias, en caso de un potencial incidente de tráfico por la cabezonería del gobierno”.