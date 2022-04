A familia dos Balbinos regresa con novas aventuras recollidas na colección de libros infantil-xuvenil do mesmo nome, publicada por Edicións Fervenza (Silleda). Os protagonistas son os pequenos Lúa e Bal e os seus pais, Lena e Lino, que narran as súas peripecias no seu percorrido polas distintas rutas do Camiño de Santiago nos tramos que corresponden a Galicia. Camiño Francés e Ruta da Prata foron as primeiras publicacións da colección, que se presenta en tres idiomas (galego, castelán e inglés), e agora toca coñecer a historia e a cultura que se agocha noutros doos trazados: O Inglés e o Portugués.

A presentación destes dous libros terá lugar o mércores, 6 de abril, ás 19.30 horas, no Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela, nun acto no que participarán os creadores dos contos, Toño Núñez e Xoán Carlos García Porral, e o ilustrador Gabriel Iglesias Sanmartín. Así mesmo, contarase coa presenza da comisaria do Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira Marimón, e do secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García.