El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, pregunta a la conselleira Ethel Vázquez si solo se recuerda de la AP-53 cuando el PP no gobierna en Madrid pues, dice, los sucesivos ejecutivos populares nada hicieron para abaratar el precio de la autopista.

En relación a la visita de la titular de Infraestruturas a Lalín para presentar el proyecto del tanque de tormentas, echó en falta que no hablase de la ampliación del polígono Lalín 2000, algo que tampoco hizo el alcalde, José Crespo. “No fueron capaces de desmentir la información que me dieron técnicos de la Xunta de que antes de 2024 no sería posible”, dijo y recordó que el gobierno gallego lleva al menos desde 2012 negando a Lalín la urgente necesidad de suelo empresarial.