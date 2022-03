Este pasado domingo llegaban a Forcarei Nadia y sus dos hijas, Tania y Vera, huyendo de los bombardeos en Kiev. Después de un vuelo desde Bucarest a Madrid que compartieron con otros 47 refugiados, las tres se subieron a un autobús con destino a Ribeira, en una operación coordinada entre la asociación Galucrania y Pegasus Rescue Team. Sin saber qué las esperaba al llegar a su destino.

En su caso era una familia forcaricense, que se había anotado en elConcello para poner a disposición de los organismos públicos su segunda vivienda, además de ofrecerse a cubrir todos los gastos de manutención generados por la familia que finalmente acabase en habitando el inmueble.

También aguardaba el personal municipal que estuvo a cargo de la coordinación burocrática de todo el proceso. Concretamente, Verónica Darriba, que se encargó de gestionar los pasos a seguir para asegurarse de que los nuevos habitantes de Forcarei llegasen en regla y con acceso a todos los servicios necesarios. Darriba especifica que, entro los pasos a seguir es necesario “empadronarlos, conseguir una cita con la Policía Nacional para dotarlos de NIE, matricular a los niños en centros de enseñanza, y obtener acceso a la atención primaria en el centro de salud municipal”.

Todas estas tareas están ya en proceso de tramitación, pese a que Nadia y sus dos hijas no llevan más de 72 horas en suelo forcaricense. No obstante, algunas de estas cuestiones están más aceleradas que otras. Es el caso de la escolarización. Vera y Tania ya están matriculadas en el CEIP Nosa Señora das Dores. De hecho, ya han visitado las instalaciones tanto ayer como el lunes, en horario de recreo, para ir adaptándose poco a poco a sus nuevos compañeros y al sistema educativo vigente en su nuevo hogar.

Como era de esperar, la aclimatación va a ser paulatina e incluso complicada, pues una de las mayores barreras que tanto la comunidad de acogida como las recién llegadas deben superar es la del idioma. Ni Nadia ni sus dos niñas hablan otra lengua que la propia, el ucraniano. Eso entorpece significativamente la comunicación tanto con la familia de acogida como con la Administración. De momento, confiesa Darriba, “estamos tirando de traductor y con frases muy simples”, pero esperan conseguir la colaboración de vecinos de la zona para impartir clases de español a las dos menores y su madre.

Precisamente por la falta de entendimiento que supone el no hablar el idioma del otro, todavía no se sabe demasiado de la historia de estas tres supervivientes. Además, Darriba señala que por ahora se mantienen reservadas respecto a las circunstancias en las que abandonaron su hogar en zona de guerra. No se sabe si han dejado a alguien atrás o si desde el principio eran ellas solas. Asimismo, se desconocen los detalles de su vida allí, en Ucrania, si bien en Forcarei esperan que con el tiempo, estas nuevas vecinas consigan abrirse a la comunidad.

Lo cierto es que, por suerte o por desgracia, la comunidad de ucranianos en concellos gallegos posiblemente vaya aumentando en los próximos meses, por lo que lo más seguro es que cada vez sea más sencillo poner en marcha los diversos protocolos para llevar a cabo las acogidas. Mientras, el Concello de Forcarei ya cuenta con otras dos familias dispuestas a ceder inmuebles para albergar a los supervivientes, y están abiertos a más ofertas, para garantizar que se dispone de los medios necesarios para proporcionar una estadía buena y segura a este pueblo que ya ha sufrido bastante.