No es la solución definitiva pero sí un paso muy importante en la optimización del saneamiento en el municipio lalinense, que contará desde finales de 2023 con un tanque de tormentas para digerir las arroyadas de los días de precipitaciones elevadas a la red municipal. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, anunció ayer en la capital dezana la licitación del proyecto por un importe de 6,7 millones de euros. Acompañada por el alcalde anfitrión, José Crespo, aseguró que estas obras generarán un centenar de empleos.

Vázquez presentó esta actuación, recogida cómo prioritaria en el Plan director de saneamiento del municipio, redactado por Augas de Galicia. Avanzó que el objetivo es iniciar las obras en el último trimestre del año y tenerlas finalizadas a finales del 2023, ya que tienen un plazo de 12 meses. El 10 de mayo remata el plazo de recepción de ofertas. El objetivo de la intervención es aumentar la capacidad de los colectores de las márgenes del río Pontiñas, renovando la red de saneamiento, así como en la ejecución de un tanque de tormentas que permitirá retener las aguas cuando haya episodios de lluvias, minimizando los vertidos de agua sin tratar al medio. Así, ejecutarán cuatro tramos principales de colectores, con diámetros desde los 400 hasta los 2.000 mm., además de pequeños tramos de entronque para la conexión con la actual. Serán dos colectores en las márgenes del río; un que recogerá las aguas residuales de la zona sur y las conducirá al tanque de tormentas; y otro colector que recogerá las aguas de la red de saneamiento de la parroquia de Donramiro.

El tanque de tormentas, con una estructura semienterrada, tendrá una capacidad de 5.000 m³, lo que permitirá la retención de las aguas pluviales, evitando verter al medio, y dispondrá de un aliviadero y de una conducción de vaciamiento, que funcionará por gravedad y se conectará a la red actual, conduciendo el caudal hasta la depuradora de As Cavirtas. Señaló que se tendrá en cuenta el caudal máximo de la futura ampliación de la planta de tratamiento, que será objeto de un proyecto independiente para que pueda gestionar los volúmenes de agua residual retenidos con episodios de lluvia.

Además, indicó que el proyecto de integración paisajística incluido en esta infraestructura hidráulica, para el que se realizará una plantación de árboles autóctonos en el entorno, que contribuirán a mantener este espacio de uso y disfrute de los vecinos. Como estaba previsto, se aprovechará la superficie de hormigón del tanque de tormentas para desarrollar el Parque do cocido’ un espacio de ocio infantil con elementos de juego inspirados en la fiesta gastronómica de acuerdo con una iniciativa promovida por el ayuntamiento. Así, se creará una zona de juegos con tirolina; un túnel de red con forma de chorizo; una jaula de red también con forma de cerdo en el que los niños podrán practicar diferentes actividades en su interior: juegos de pelota, laberinto, paredes trepadoras, redes, tobogán. Las obras contarán con la cofinanciación de la Unión Europea.

Crespo, por su parte, celebró que la representante del gobierno gallego le recomendase que aguardase por la elaboración de un plan director sobre el saneamiento pues ahora se dispone de esta herramienta para la planificación de futuras infraestructuras hidráulicas. “Fue una buena multiplicación de los panes y los peces”, comentó, en alusión a que Lalín disponía de fondos por tres millones que acabaron siendo casi siete gracias al compromiso de la conselleira. A Vázquez le propuso la conveniencia de apostar por una gran depuradora en las proximidades del polígono Lalín 2000 y prescindir tanto de la de Botos como la de As Cavirtas, en pleno Paseo do Pontiñas, cuya ampliación está planificada en el plan redactor elaborado por la administración autonómica. La conselleira se llevó un improvisado boceto del proyecto elaborado a bolígrafo in situ por el alcalde.

Resignación por las bonificaciones para la AP-53

La conselleira [Crespo ya lo había valorado hace un par de semanas] se mostró entre resignada y molesta por la decisión del Ministerio de Transportes de obviar la inyección de 3 millones de euros para bonificaciones en la AP-53 idénticas a las aprobadas en su momento para la autopista que cruza Galicia de norte a sur. Vázquez entiende que estamos hablando de una cuantía que es asumible para las cuentas estatales y considera que se trata de una reivindicación justa pues estamos ante la única autopista española en la que su concesionaria no aplica, pese a estar entre las más caras, ningún tipo de descuento a sus usuarios. Recordó que esta cantidad es el resultado de un informe elaborado por la Xunta que, además, incluía la solicitud de una reunión con la titular de Transportes, Raquel Sánchez, de la que no se obtuvo respuesta. “Continuaremos con nuestra demanda y aguardamos que la ministra nos atienda”, dijo. Crespo explicó que, con la alternativa de las bonificaciones casi en el limbo, el Concello tratará de buscar las cosquillas a la empresa [Autopista Central de Galicia] reclamando por vía judicial que el usuario no pague el tramo completo entre Lalín y Dozón de 14 kilómetros que no recorre. El asunto es que un fallo favorable a los intereses del ayuntamiento también repercutiría en la caja del ministerio pues sería el organismo encargado de compensar a la empresa por este asunto. Mientras, los vecinos siguen pagando unos precios prohibitivos.