Un vendedor ambulante denuncia una presunta agresión racista en A Estrada

Un vecino de Vigo, vendedor ambulante habitual en A Estrada, ha presentado una denuncia ante el Policía Nacional por un presunto caso de agresión racista en un bar estradense. Amadou Sow, conocido por sus conocidos como Lawel, su segundo apellido, manifestó que varias personas lo agredieron a las puertas del establecimiento, causándole heridas que lo obligaron a ir a Urgencias del centro de salud estradense. Desde el bar sin embargo señalan que fue el vendedor quien atacó al dueño después de que este lo echase del local. Esto hizo que varias personas saltasen a defenderlo y lo golpeasen.

Los hechos denunciados por Lawel ante la Policía Nacional datan del viernes 18 de marzo. A pesar de vivir en Vigo Lawel es un vendedor ambulante que acude muchos fines de semana hasta A Estrada. Ofrece sus productos por la calle y por los bares de la villa, siendo conocido ya por muchos vecinos. “Llevo diez años viniendo a aquí y nunca había tenido un problema. La gente siempre se porta muy bien conmigo. A veces en algún bar me piden que me vaya y no hay problema, me marcho. Por eso no entiendo qué pasó esta vez”.

Según relata, en esa noche se acercó a este establecimiento, en el que, según afirma, nunca había tenido problemas antes, cuando un empleado le dijo que se marchase. Siempre según su versión, seguidamente lo agarraron por el cuello y las manos y comenzaron a empujarlo para sacarlo del bar mientras lo insultaban por su color de piel. Una vez fuera, comenzaron a golpearle “por todos lados”. Esos golpes le causaron diferentes hematomas, incluido uno en la cara que más de una semana después todavía le causa dolor al abrir la boca. El vendedor ambulante estima que una docena de personas lo golpearon, destrozando además todo el material que llevaba para vender.

Lawel quiso mandar en este caso un mensaje de agradecimiento a las personas que lo ayudaron, incluyendo una mujer que medió para detener los golpes y que llamó a la Guardia Civil. Posteriormente lo acompañó al centro de salud de A Estrada para que fuese atendido. “Todo estos viene por mi color de piel. Esta gente es mala y racista”, lamentó.

Con el parte médico, Lawel acudió al día siguiente a las dependencias de la Policía Nacional de Vigo para poner una denuncia sobre lo sucedido en A Estrada.

Desde el establecimiento estradense por su parte ofrecieron ayer una versión diferente de lo sucedido en la noche del 18 de marzo. Desde el bar explican que Lawel solía acudir a ofrecer sus productos a los clientes por las mesas algunas noches pero comenzaron a notar que esto incomodaba a algunos de ellos, por lo que le pidieron que se marchase. Esto mismo sucedió hasta en cuatro ocasiones, pero en vendedor ambulante volvía de nuevo al local. Esta vez, cuando entró en el bar habló con un camarero joven, que le pidió que se fuese. Según explican, Lawel se encaró con él, lo que motivó que el dueño acudiese para echarlo del bar.

Una vez en la calle, denuncian que el vendedor lo golpeó en la cabeza con una de las figuras de madera que llevaba para vender. Este gesto provocó la reacción de varias personas que salieron del bar y que lo golpearon. Señalan que en ningún caso se trata de un ataque de tipo racista y que fue el propio Lawel el que provocó la reacción de los presentes con su ataque.

Desde el establecimiento también pusieron una denuncia, en esta caso contra Lawel por agredir al dueño.