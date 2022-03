Un paso más cerca de la normalidad

Los últimos anuncios por parte de la Administración en lo tocante al protocolo COVID ya auguraban la entrada en una nueva fase en la convivencia con este virus. La más comentada, el hecho de que los positivos sin sintomatología ya no deban guardar cuarentena. Ahora, las sospechas se hacen reales al anunciar el coordinador del centro de salud de A Estrada, Juan Sánchez, que de ahora en adelante ya no se generarán estadísticas con datos de la pandemia. Es decir, ya no se dará a conocer el número de casos activos en la localidad.

Sánchez apunta a un cambio de escenario, en el que el COVID comenzará a tratarse como otro tipo de enfermedades infecciosas leves, del estilo del catarro o la gripe común. No obstante, advierte de que “no va a ser fácil adaptarse, ni para nosotros ni para la sociedad, que ya está acostumbrada a otra manera de proceder”. El responsable añade que este nuevo proceder llega cuando la incidencia todavía es alta, y explica que “seguramente los factores que se tuvieron en cuenta tengan que ver con el alto índice de vacunados, más del 90% en Galicia, y la consecuente levedad de la enfermedad, cuya variante mayoritaria hoy en días es la Ómicron, que si bien es más infecciosa, la sintomatología asociada es mucho más leve”.

Sánchez asegura que el no mantener un seguimiento exhaustivo de los casos no significa que se vaya a descuidar el estudio de la situación epidemiológica, y sostiene que “se estará atento a repuntes o a la aparición de nuevas variantes”.

Lo cierto es que en los últimos días ya se han empezado a ver indicios de un repunte, lo cual entra dentro de lo esperable al relajar las medidas de seguridad en la ciudadanía. Pese a ello, no existen razones para la alarma social por una cuestión crucial: la levedad de la enfermedad. Puede que haya un alto número de infectados, pero el índice de ingresos hospitalarios, en UCI o fallecimientos es de los más bajos desde el inicio de la pandemia. En esto, Sánchez comenta que “hay que entender que todas las medidas que se tomaron al principio, como la limitación de movilidad entre diferentes territorios, el cierre de establecimientos, e incluso la cuarentena, estaban destinadas a proteger el servicio sanitario de un posible colapso. Era vital que las UCI estuviesen libres para atender no sólo a pacientes de COVID sino también de otras dolencias. Ahora no parece haber ese riesgo, por lo que dentro de ese contexto se entiende que las autoridades tomasen una nueva estrategia, centrando el foco únicamente en la población vulnerable”.

Desde el inicio de la pandemia, en A Estrada pasaron el virus más de 4.000 habitantes, un 20% de la población. De estos, fallecieron 12, lo que sitúa el índice de mortalidad en el 0,30% frente al 0,59% registrado en Galicia. Y el centro de salud realizó un total de 43325 pruebas diagnóstico. Se puede decir que las cifras a nivel municipal fueron bastante mejores que las manejadas a nivel autonómico, sin ir más lejos. Juan Sánchez reconoce que esto se debe, en gran medida, a la responsabilidad de la ciudadanía estradense que “mantuvieron un comportamiento sobresaliente, incluso ejemplar”. Concretamente el representante sanitario concede que “para mantener el control de la situación era necesaria la colaboración de todos los agentes involucrados, los servicios sanitarios y la sociedad. En el caso de A Estrada, cada vez que los datos apuntaban a un repunte la gente extremaba precauciones, y gracias a ello fuimos capaces de mantener una tasa de mortalidad tan baja pese a tener un concello con una población más envejecida que la media autonómica”.

Asimismo, cuando parece que se empieza a ver el final de esta crisis sanitaria que comenzaba hace dos años, semeja un buen momento para echar la vista atrás a esos primeros momentos, en los que seguramente la gran mayoría de la población no se imaginaba que su forma de vida cambiaría tan drásticamente. Sánchez lo hace, centrado en cómo vivió estos momentos el centro de salud estradense, y confiesa que “recuerdo las declaraciones de Fernando Simón en las que decía que en España sólo se registrarían algunos casos puntuales, y en cuestión de un par de semanas, todo cambió. Entonces tuvimos que enfrentarnos a ese panorama sin un protocolo y sin ningún tipo de protección. Todo el personal se coordinó de la mejor forma posible para mantener la actividad cuidando su salud, y para eso cabe mencionar la disposición de varias empresas que donaron pantallas cuando no había mascarillas, por ejemplo. En términos de dificultad, la primera ola fue la peor sin duda, a causa del desconocimiento y la falta de medios. Una cosa que hicimos nosotros que no hizo otro centro fue retomar la atención primaria al comienzo de la desescalada, y nos dimos cuenta de que la gente no venía. Más tarde se veía cómo se iba perdiendo el miedo y aprendiendo a convivir con el virus”.

Ahora, el centro de salud de A Estrada tiene un nuevo protocolo a seguir, centrado en la protección y diagnóstico de los más vulnerables, atrás quedan las cuarentenas, los test de antígenos y las PCR, al menos por el momento.