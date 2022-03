La mayor parte de la hostelería de Lalín secundará el paro convocado para hoy por varias patronales, en protesta por la escalada de precios. No habrá una movilización, como en A Estrada, pero buena parte de los locales echarán el cierre y, en función de cómo evolucione el paro del transporte (que hoy cumple dos semanas) se decidirá si hay suspensión de actividad en futuras jornadas. El local que se sume al paro tendrá la opción de colocar un cartel con los motivos por los que se suma a esta iniciativa.

La carne de cerdo cuesta ya casi tanto como la falda de ternera

El presidente de la comisión de hostelería de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Álex Iglesias, apunta que si los precios se han disparado sobre todo tras la pandemia sanitaria, algunos costes de producción ya habían experimentado subidas antes del COVID, En la actualidad “tenemos productos básicos como el aceite o la carne a precios históricos, hasta el punto de que la carne de cerdo cuesta casi tanto como la falda de ternera”. Peor es la factura de la luz, que en algunos locales se ha disparado tanto que equivale ya al salario de dos empleados. Sobre este punto, Iglesias tiene claro que “antes la electricidad era un bien básico, y ahora es un lujo”. Y si para un particular ya resulta complicado ahorrar en luz poniendo la lavadora o planchando en los tramos más baratos, para un restaurante el ahorro es casi imposible, “porque los locales consumen lo mismo con cinco que con diez clientes”, recuerda Iglesias.

Medidas para no trabajar a pérdidas

Igual que en el caso de la plataforma que convocó la huelga de transporte, los hosteleros no reclaman subvenciones, sino medidas que les permitan no trabajar a pérdidas. Mientras han subido los alimentos y la energía, los sueldos de las personas que trabajan en este sector se mantienen sin cambios, al igual que los de muchos de los clientes que acuden a cafeterías, bares y restaurantes. Por eso, lo que descarta el sector es subir sus tarifas de forma que compensen ese alza en los insumos. “Claro que nosotros tenemos que ganar algo, pero lo que queremos es que el cliente vuelva”, recalca Iglesias. Es lo mismo que le ocurre a otra área de actividad, la de las peluquerías y salones de belleza: soportan uno de los IVA más altos, el 21%, pero no pueden subir sus precios para compensar este impuesto porque corren el riesgo de perder clientela, y son conscientes de que el poder adquisitivo de sus vecinos no ha aumentado como para hacer frente a este encarecimiento de los servicios. Hasta 2012, el IVA de las peluquerías estaba en el 8%.

Lalín aguanta gracias al tirón del Cocido

Aunque la situación es complicada para toda la hostelería, que además intenta levantar cabeza tras casi dos años de restricciones por el coronavirus, al menos los restaurantes de Lalín aguantan el tipo gracias al tirón del Cocido. Peor es para otras localidades, pero también para los locales que trabajan con precios más ajustados, como los que ofrecen menús del día “Es muy difícil gestionar las subidas con precios más asequibles”, apunta Iglesias.

Manifestación en A Estrada

La hostelería estradense saldrá hoy a la calle para manifestarse contra la subida de los precio generalizada y en especial de la luz y los combustibles. Lo hará con un paro convocado por la Asociación de Hosteleiros da Estrada y con un llamamiento a echarse a la calle en una manifestación que tendrá como punto final la plaza del Concello. La entidad ha buscado apoyos a lo largo de los últimos días, pero ni la asociación de empresarios ni la de comerciantes han querido unirse. Sí la han respaldado sin embargo empresas relacionadas con el transporte, la agricultura y la ganadería. Además, la directiva de Hostalaria.gal, la Asociación Empresarial da Restauración, Aloxamento e Turismo de Santiago e Comarcas, también ha anunciado que estará en A Estrada apoyando la iniciativa.

La manifestación organizada por el sector de la hostelería local cuenta con todos los permisos y contempla una comitiva de tráfico por las calles de la villa. La quedada de estos vehículos se realizará a las 10.30 horas en la zona de los institutos. A las 11.00 dará comienzo una caravana y pitada por el trazado marcado. Subirán desde la zona deportiva hacia la Avenida de Pontevedra por Martínez Otero, bajando después por la Avenida Benito Vigo para dar una vuelta al casco urbano estradense por la Fernando Conde, 25 de Xullo, Antón Losada y de nuevo por la Avenida de Santiago hacia la Benito Vigo y el Concello, donde se desviarán para aparcar en una zona habilitada en el entorno de la estación de autobuses. En torno a las 12.00 horas está previsto realizar una concentración en la plaza del Concello, con la lectura de un manifiesto para dar por concluido el acto.