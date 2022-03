Balbino, o entrañable protagonista de Memorias dun neno labrego, é á literatura en galego o mesmo que a película 2001, una odisea del espacio ao xénero de ciencia ficción: 60 anos despois, seguen inspirando, ata o punto de ás veces darnos a sensación de que xa eles o inventaron todo.

E resulta que Balbino, o personaxe literario máis coñecido de Xosé Neira Vilas, ten moito que ver co protagonista de Historias no fumeiro, a obra que onte presentou Avelino Jácome no Museo Casa do Patrón, de Doade. Nos dous libros falásenos de dous nenos de aldea, pobres e marcados pola emigración, pero tamén polo contacto coa terra onde creceron e medraron, ata o punto de levar sempre consigo ese sentimento de saudade que ningún outro fogar poderá substituir.

Este libro estivo financiado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Este departamento da Consellería de Cultura tamén está vinculado ao I Premio Anisia Miranda de Teatro Infantil, que convocou, precisamente, a Fundación Neira Vilas, de Gres. Onte, aproveitando que era o Día Mundial do Teatro, a entidade que preside Fernando Redondo fixo entrega do galardón a María Canosa, a gañadora desta primeira edición coa súa proposta Travesía unicornio. O galardón son 1.000 euros e a publicación do volume por parte de Edicións Embora. Ao acto acudiu o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, así como o concelleiro de Cultura de Vila de Cruces, Julio López, e Carlota Salgado, concelleira do BNG.

Trala entrega, os nenos e nenas da Escola de San Miguel de Sarandón, integrada no Colexio Rural Agrupado Boqueixón-Vedra Xosé Neira Vilas, interpretaron dúas cancións do xenial escritor cruceño, O meu canciño e Primavera. As dúas están recollidas no libro Cantos de Sol. Non é nada novo para a Fundación de Gres: Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda sempre tiveron aberta a súa biblioteca para os nenos e nenas do municipio así como das parroquias veciñas do municipio da Estrada.