Días atrás, durante la presentación de Cocidos do Camiño en Lalín, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Gobierno autonómico iba a potenciar la ruta jacobea de la Vía da Prata. Y ayer materializó su promesa: presentó la segunda edición de Instagrammers no Camiño, con el que se pretende animar a los jóvenes a descubrir el también conocido como Camino del Sudeste. Seis gallegos con miles de seguidores en sus redes sociales (en concreto, 3,5 millones, entre todos) serán los encargados de cubrir los últimos 100 kilómetros de esta ruta, los que separan Ourense de Santiago, e ir contando sus experiencias en sus perfiles de Instagram.

La presentación tuvo lugar en uno de los rincones más bellos de la Vía da Prata, el lalinense Pazo de Liñares. Rueda estuvo acompañado por la actriz Cristina Castaño y el cantante Roi Méndez, así como por los influencers Natalia Maquieira y Xurxo Carreño. Los cuatro, junto al cantante Luis Cepeda y la influencer Tamara García, tendrán que cubrir las cinco etapas de la ruta entre el miércoles 30 y el domingo 3 de abril. Xurxo Carreño es el único con experiencia como peregrino, ya que participó en la anterior edición para cubrir el Camiño Portugués da Costa con Martiño Rivas, Gala González y Cristina Cerqueira. Después cubriría el Camino Francés, con otros compañeros. En esta segunda edición, Carreño servirá de enganche con los otros cinco influencers gallegos, y todos compartirán sus vivencias diarias en el Camino en sus perfiles de Instagram bajo las etiquetas #GaliciaDestinoSeguro y #CamiñaAGalicia. Uno de ellos, además, será el veterano de la próxima edición.

A la presentación acudieron además el delegado territorial, Luis López, el alcalde, José Crespo, y el edil de Avelino Souto. Durante su intervención, Rueda recordó el tremendo éxito y repercusión de la edición del año pasado, que está seguro que se repetirá en esta nueva propuesta porque “mucha gente está pendiente de vosotros”, les recordó a los influencers presentes. De hecho, en 2021 la iniciativa logró más de 13 millones de impactos procedentes de algunas de las publicaciones que fueron subiendo los participantes a sus redes.

Metáfora de la vida

Instagrammers no Camiño tuvo lugar el año pasado en julio, pero ahora se celebra justo en el arranque de la temporada alta del Xacobeo 21-22 y con la proximidad de la Semana Santa. “Creo que vais a pasarlo bien. Nos encanta escoger a gente que nunca realizó el Camino”, añadió el también conselleiro de Turismo, que aprovechó para señalar su orgullo de poder contar con gallegos tan influyentes en las redes sociales.

Y es que en sus perfiles sociales, esos influencers cuentan con seguidores de Argentina, Estados Unidos, Italia o África, como indicó la actriz Cristina Castaño. Será la primera vez que cubra una ruta jacobea. Vivió en Santiago desde los ocho años, y quizá el poder visitar la Catedral y al Apóstol cuando lo desease fue un motivo por el que nunca se planteó realizar el Camino, como recordó. “Agradezco a la Xunta que me adentre en esta aventura” que, para Castaño, va a ser una metáfora de la vida: “Va a haber lluvia, cansancio, pataletas... me va a gustar encontrarme conmigo misma y con estos compañeros que no conozco”. Y, de paso, recogió el guante del alcalde, José Crespo, para disfrutar de un cocido de Lalín como colofón de una de las etapas.

Cura de estrés

Natalia Maquieira sí cubrió otra ruta jacobea, movida precisamente por la experiencia de Instagrammers no Camiño. Lo hizo con Xurxo Carreño, y ahora vuelve porque conoce ya la tremenda conexión que permite “a nivel espiritual y de sensibilidad” que permite el Camino con uno mismo. “Me va a venir muy bien para dejar atrás los problemas, y estoy segura de que vamos a convertirnos en amigos”.

Esta cura de estrés a través de la ruta a Santiago también anima a Roi Méndez, que entre risas anunció que estos días aprovechará par equiparse. Por su parte el veterano del grupo, Xurxo Carreño, afirmó tajante que su participación en el Instagrammers no Camiño del año pasado había sido una de las mejores experiencias de su vida. “Íbamos con la premisa de hacerle ver a la gente que Galicia era, y es, un destino seguro. Al aire libre, y que el Camino de Santiago está al alcance de todos”.

La iniciativa fue tan buena que “hicimos que Galicia se pusiera de moda, que la gente se animase a realizar el Camino”. De cara a esta nueva caminata a punto de empezar, con un grupo más grande (de cuatro pasan a seis) Xurxo Carreño está convencido de que “daremos que hablar, y pondremos a Galicia aún más de moda”.