Entre bisturís y pinceles

El tiempo es el principal problema al que Jesús Vázquez se enfrenta cada día. “Un cuadro lo puedo dejar a medias, pero un paciente no”, admite al explicar como compagina su trabajo como traumatólogo con su gran afición, la pintura. “Los fines de semana intento dejar el bisturí y dedicarme al pincel”, nos cuenta este lucense rodeado de los 18 cuadros que desde ayer se pueden ver en una exposición montada en la Sala Guimart de A Estrada. “Esto me ayuda a evadirme de mi trabajo. Tengo consulta mañana y tarde, además de operar una vez a la semana en Coruña. Al final, estás estresado mañana y tarde. Lo mejor que hay es hacer un poco de gimnasia y meterse con los pinceles”.

“La afición por la pintura la tuve siempre. Cuando estaba en Madrid, en la Paz, me dedicaba a ver muchas exposiciones. Éramos tres compañeros y a todos nos gustaba mucho el arte y la pintura. Íbamos mucho al Museo del Prado. Cuando me vine a la Coruña fue cuando aprobé la oposición de jefe de servicio en el Hospital de Lugo. Cuando me incorporé a mi puesto, uno de los primeros pacientes que tuve era un pintor lucense, mantenedor además del museo provincial de Lugo. Empecé a ir a clase con él por las tardes, porque por aquel entonces yo no tenía consulta privada. Cuando murió, dejé de pintar pero después lo retomé”, recuerda.

El siguiente paso fue exponer su obra. “La gente comenzó a animarme mucho. Tenía un compañero médico que era alcalde de Palas de Rei que me terminó convenciendo para hacer allí la primera exposición. A partir de ahí seguí exponiendo, con mucho miedo a las críticas, porque yo soy médico, traumatólogo, y lo de pintar es una afición”. Jesús Vázquez sin embargo comenzó ahí una camino imparable, tanto que hoy ya ha realizado sobre un centenar de exposiciones. En muchas de ellas lo hizo además acompañado por varios compañeros de profesión. “Nos unimos en un grupo que se llama Catro médicos por... uno es de Santiago, otro de Ferrol, otro de Vigo y yo de Lugo. Hacemos exposiciones por toda Galicia. Además, cada uno organiza exposiciones individuales”.

En cuanto a su obra, esta ha ido evolucionando. Comenzó con bodegones, pasando después a hacer paisajes. En sus visitas a Lanzarote inició una serie sobre volcanes. “Fui evolucionando o involucionando, según se mire, hasta meterme de lleno en el abstracto”.

Una menina con alma viajera

El médico y pintor nacido en Lugo conoció hace años a un marchante al que le gustaron sus trabajos, algunos de los cuales se llevó a recorrer mundo. Uno de ellos es una menina con una historia escondida y un largo camino recorrido. “Cuando comenzó la pandemia yo no tenía lienzos para pintar, porque las tiendas estaban cerradas. Tuve que coger otro cuadro y pintar sobre él. Así nació la Menina, un cuadro que se expuso en Venecia, en San Genaro, desde donde la volvieron a desmontar y la llevaron a México. Allí estuvo en el Museo del Tequila, en Jalisco. Después fue al Museo del Ópalo, también en México”, explica al hablar sobre una de las obras que puede verse en la exposición que abrió ayer en la Sala Guimart. Otra de sus obras llegó también al carrusel del Louvre, en París. Esta obra sin embargo no pudo venir al ser de tamaño demasiado pequeño.