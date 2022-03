Un pobo que le chamado Silleda e Lalín fía redes cun mural para Affamer

Silleda súmase esta fin de semana ao certame literario “Mi Pueblo Lee” con encontros con escritoras da categoría de Ledicia Costas, Arantza Portabales e Nieves Abarca (esquerda). Hoxe está previsto un obradoiro literario chamado “Mulleres que cambiaron o mundo”, na Praza da Igrexa ás 12.00 horas.Tamén hoxe será o encontro ca veciñanza da parroquia de Cortegada, ás 10.00 horas, para presentar o proxecto “Mulleres Extramuros”.

Ademais, a Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural (Afammer) Deza recibeu este xoves (dereita) a visita da deputada provincial de Emprego, Raquel Giráldez con motivo da realización dun mural feminista por parte dunha artista de Ordes dentro do programa “Fiando Redes” da Deputación. As asociadas posaron ca artista e a deputada nos exteriores da estación de autobuses de Lalín, onde o colectivo de mulleres rurais ten a súa sede.