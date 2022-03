“Os nenos son un público esixente pero entregado”

A escritora e enxeñeira ceense María Canosa Blanco Blanco é a gañadora do primeiro Premio “Anisia Miranda” de teatro para infancia. Travesía unicornio gaña a primeira edición do galardón convocado pola Fundación Xosé Neira Vilas en colaboración coa Secretaría Xeral de Cultura. A entrega do premio farase mañá na sede da fundación, en Gres (Vila de Cruces).

–Como definiría a obra premiada co primeiro “Anisia Miranda?

–Vai ser un pouco difícil para min porque é o primeiro texto treatral que fago e non teño moito co que comparar. Pero gustaríame salientar que está pensada para un público familiar porque tanto os máis pequenos como os maiores poden facer a súa lectura e a súa reflexión a partir do humor que eu diría que tamén é un humor absurdo.

Poderíase dicir que esta obra é un canto á liberdade

–Iso é o que realmente buscaba con Travesía unicornio?

–Por suposto. Quería deixar espazo para a reflexión e para a lectura de fondo que ten a obra e que está baseado sobre todo na amizade e no respecto a todos aqueles que son diferentes a nós. Poderíase dicir que esta obra é un canto a liberdade ou polo menos coido que era o que pretendín canda a escribín.

–Os cativos son mellores lectores que espectadores de teatro?

–O público si que o coñezo como actriz incluso, porque eu fago unha pequena colaboración teatral e é certo que é un público moi esixente pero tamén un público moi entregado. Os rapaces non teñen prexuizos e afrontan todo con total naturalidade. É un público moi crítico pero tamén é certo que moi agradecido. Se ti fas as cousas con responsabilidade e con calidade e tamén con moito respecto cara a eles, e son capaces de recibilo dese xeito, daste conta de que estás diante de espectadores con criterio. Como lectores non sei se os nenos len ou non moito teatro. Sei como son en xeral e tamén que é un público moi crítico.

–Vostede ten moito contacto con eles nas sús charlas nos colexios, como é a experiencia?

–E certo que teño moitos encontros con rapaces que len as miñas novelas e preguntan, indagan e queren saber por qué ti fas isto. Eles teñen o seu punto de vista pero tamén queren saber o teu. Insisto en que é un público moi crítico, incisivo e natural. Son moi receptivos e gústame que teñan a mente moi aberta porque iso e bon.

–Escríbese aínda pouco teatro para os máis novos?

–Por suposto. Hai moi pouca producción teatral para os cativos. Por iso me animei un pouco a escribir un texto teatral despois de participar como actriz quedoume a cousa de que necesitábamos máis cousas deste estilo literario.

–Que fai unha enxeñeira de Camiñoos metida a escritora?

–Tamén poderíamos facer a pregunta ao revés: que fai unha escritora deseñando camiños? É unha pregunta moi habitual e recorrente. De feito, hoxe fixéronma varias veces os escolares. Para min é algo moi natural porque dende pequena sentín curiosidade polas ciencias e polas letras. O único que pretendín sempre foi levalas da man. Non entendo esa teima de querer separalas. A curiosidade non entende nin de xéneros, nin de materias, nin de moitísimas outras cousas.

Creo que son o exemplo de que ciencias e letras non son excluíntes

–Supoño que é moi curiosa.

–Claro. Hai que ter curiosidade pola vida en xeral. Sempre fun unha persoa curiosa, entón interesábanme moitísimas materias tanto de letras como de ciencias. A min encantábanme a filosofía e a física, as matemáticas e a literatura. De feito, para min foi todo un problema ter que elexir entre ciencias e letras. O xeito que eu atopei de levalas da man foi estudar unha carreira de ciencias e seguir formándome ben no campo das letras. Creo que son o exemplo de que ciencias e letras non son excluíntes. Aprendín da carreira de Enxeñería de Camiños a ser esquemática e intento porlle moita paixón porque a entendo como un servizo. Iso é así.

–Que ten que ter unha historia para que cative ao lector infantil?

–Iso nunca se sabe. Ás veces a sensibilidade é o que che move; outras é a maxia. Eu creo que unha boa historia non necesita de moitos máis adornos que un fío ben tecido para que o lector tire del. Escribir é un camiño de dúbidas, pero o amor que lle pos é o que o fai posible. A verdade é que non pretendo ser moralista porque quero que os lectores gocen como o facía eu cando lía cando era pequena.